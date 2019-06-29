各方决定继续完整、有效执行伊核问题全面协议

新华社维也纳6月28日电（记者赵菲菲）2019年6月28日，伊朗核问题全面协议联合委员会会议在奥地利维也纳举行。欧盟对外行动署秘书长施密特主持会议，伊朗副外长阿拉格齐、俄罗斯副外长里亚布科夫及英国、法国、德国相应官员与会。中国外交部军控司司长傅聪率团出席。
傅聪表示，确保全面协议得到完整、有效执行，既是安理会决议的要求，也是解决伊核问题唯一现实、有效途径，符合国际社会共同利益。各方应从大局和长远出发，保持团结，坚持多边主义，坚持政治外交解决的基本方向，保障全面协议权利和义务的平衡，推动伊核局势走向缓和，维护中东地区和平稳定。中方维护全面协议的决心坚定不移，近期推动阿拉克重水堆改造取得新的重要进展。中方将继续为此作出努力，同时也将坚定维护自身合法权益。
会上，各方表示将继续推动完整、有效执行全面协议，支持国际原子能机构客观公正履行职责。各方强调将继续落实去年两次外长会声明，采取措施减少美单边制裁的影响，保障伊朗从全面协议获取经济红利，欢迎欧洲三国对伊“贸易结算支持机制”投入运行。各方并高度赞赏中国推动阿拉克重水堆改造项目取得重要进展，坚定支持及早完成项目执行。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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