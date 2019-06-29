“老挝画家赴华创作汇报展”在万象举行

新华社万象6月28日电（记者章建华）由老挝中国文化中心和老挝国家美术学院合办的“老挝画家赴华创作汇报展”活动28日在位于老挝首都万象的国家美术学院开展。

本次汇报展展出的38幅作品，由2018年10月赴中国广西壮族自治区采风的老挝国家美术学院知名画家蓬西和西沙瓦创作完成。两位艺术家用独到的艺术笔触描绘出中国广西壮族自治区绚丽多姿的山水风光、丰富多彩的民族风情以及别具风格的建筑艺术。

此外，本次汇报展还特别展出3幅以老挝为主题、展示老挝之美的绘画作品。主办方希望以色彩与画布传递美好，用艺术搭建交流与互鉴平台，促进中老两国人民之间的友谊与互信更上一层楼。

“老挝艺术家赴华创作汇报展”致力于选派老挝艺术家赴中国创作采风并回国举办创作展，是老挝中国文化中心一项长期的文化交流项目，旨在促进中老两国文化与旅游方面的合作交流，同时丰富2019年中老旅游年的活动内容。本次汇报展将持续展出到7月5日。

老挝中国文化中心迄今已选派4批老挝艺术家赴华交流，成果丰硕。按照计划，该中心2019年将选派两名老挝摄影师前往四川省进行摄影采风，并于明年举办摄影汇报展。

(责编：燕勐、杨牧)