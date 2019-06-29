新华社大阪6月28日电 综述：中日官员学者呼吁共同推动两国关系健康发展

新华社记者马曹冉

中日领导人27日在日本大阪举行会见，双方达成十点共识。两国领导人一致认为，双方应聚焦共识，管控分歧，共同推动两国关系健康发展。中日两国官员和学者普遍认为，中日关系正站在新的历史起点上，两国要共同致力于构建契合新时代要求的中日关系，推动中日关系成为维护世界和平、促进共同发展的重要积极因素。

中国驻日本大使孔铉佑在接受新华社记者采访时表示，中日两国关系正站在新的历史起点上，面临迈向新台阶的重要机遇。高层交往对中日关系持续改善发展具有不可替代的重要引领作用。双方利用这一重要契机，释放了两国致力于增进政治互信、深化互利合作、巩固民间友好、妥善管控分歧的明确信号，引领两国关系行稳致远。

中国驻日本大使馆经济商务公使宋耀明介绍说，2018年中日双边贸易额达3277亿美元，与改革开放初期相比，增长了30多倍。目前，日本是中国第四大贸易伙伴和第二大贸易对象国，中国是日本最大贸易伙伴。2018年中国大陆访日游客达838万人次，两国人员往来超过1000万人次，再创历史新高。

中日经济知识交流会中方首席代表李伟表示，中日经济合作机遇众多、前景广阔。目前，中国正全面深化改革、全方位扩大开放。中国的开放将为日本带来更多更好的机遇，中国推动共建“一带一路”将为双方合作开拓第三方市场提供广阔的发展空间。

日本前驻联合国大使谷口诚表示，当前日中关系持续改善，日中两国可以加强合作，加快中日韩自由贸易协定（FTA）谈判等工作，推动东亚经济一体化进程。他建议，日本可以加强与中国在青年人才、文化、环保等领域的交流合作。日本政府应积极考虑加入亚洲基础设施投资银行，加强“一带一路”建设领域的交流合作，这将为日本企业提供更多发展机会，也有利于区域发展。

日本前驻华大使宫本雄二表示，当前日中关系回到正轨，期待两国在此基础上开创有利于两国人民、有利于亚洲人民、有利于世界的新型国家关系。他表示，当前国际形势严峻复杂，自由贸易体系面临危机。日中两国应加强合作，共同应对当前贸易保护主义的挑战，维护共同利益。

宫本建议，两国在文化领域的合作交流应继续加强。通过文化交流合作，两国国民可以加深相互理解，这对改善两国关系是至关重要的。

日本筑波大学名誉教授进藤荣一表示，日本应加强与中国在“一带一路”领域的合作。“一带一路”建设在多个国家和地区已取得实质性进展，效果显著。不仅帮助沿线发展中国家缩小和发达国家之间的差距，帮助沿线国家民众致富，还推动构建人类命运共同体，这体现了中国智慧。日本应该抓住机遇，积极参与“一带一路”相关建设，共享发展成果。

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