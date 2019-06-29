法国高温创纪录 达摄氏45.9度

人民网讯 据法新社报道，法国本周持续高温酷暑，东南部加尔省的加拉尔格-勒-蒙蒂厄市（Gallargues-le-Montueux）6月28日下午16点21分，录得气温高达摄氏 45.9度！阳光下的气温显示52度！是历年来最高纪录。法国气象部门发布红色警报。

法国已启动酷暑红色预警，各个市政当局推出一系列防暑措施，包括敦促所有人多喝水，设置紧急呼叫号码，对孤身老弱者设专人定时询问寻访，医疗机构启动预案，开放带空调冷气的场所，共人避暑。学校幼儿园关门放假，各单位允许员工带孩子上班。

2003年夏天，法国经历了一个月的超常高温酷暑，之后的统计显示，夏天死亡的人数非同寻常的飙升。由于准备不足，那年夏天有上万老年人因脱水在酷暑中死去。(老任)

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