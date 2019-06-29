法国高温创纪录 达摄氏45.9度

人民网讯 据法新社报道，法国本周持续高温酷暑，东南部加尔省的加拉尔格-勒-蒙蒂厄市（Gallargues-le-Montueux）6月28日下午16点21分，录得气温高达摄氏 45.9度！阳光下的气温显示52度！是历年来最高纪录。法国气象部门发布红色警报。
法国已启动酷暑红色预警，各个市政当局推出一系列防暑措施，包括敦促所有人多喝水，设置紧急呼叫号码，对孤身老弱者设专人定时询问寻访，医疗机构启动预案，开放带空调冷气的场所，共人避暑。学校幼儿园关门放假，各单位允许员工带孩子上班。
2003年夏天，法国经历了一个月的超常高温酷暑，之后的统计显示，夏天死亡的人数非同寻常的飙升。由于准备不足，那年夏天有上万老年人因脱水在酷暑中死去。(老任)
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
华人贝聿铭：在东西方文明的罅隙中诗意地栖居 5月16日，享誉世界的华裔建筑大师贝聿铭去世，享年102岁。从法国卢浮宫前的玻璃金字塔、大理石砌成的华盛顿国家美术馆，到维港边矗立的香港中银大厦，贝聿铭的建筑手笔，将艺术之美凝固于大地，被时间证明永恒。【详细】