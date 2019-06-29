中国以坚定决心和实际行动维护经济全球化

人民网北京6月29日电（记者彭心韫）国家主席习近平28日在二十国集团领导人峰会上关于世界经济形势和贸易问题发表重要讲话，主题为《携手共进，合力打造高质量世界经济》。从2013年到2019年，习近平主席已七次出席G20峰会并发表重要讲话。如何理解习近平主席在讲话中宣布的五项重大举措？如何看待中国积极参与G20所体现出的中国态度？强国论坛邀请到中国国际经济交流中心首席研究员张燕生进行解读。

责任：齐心协力把世界的事做好

强国论坛：习近平主席在峰会上就世界经济形势和贸易问题发表重要讲话。谈及世界主要经济体的责任，习近平提出三点希望：“尊重客观规律、把握发展大势、胸怀共同未来。”怎样理解这三点责任？

张燕生：尊重规律，把握大势，共勉未来。在世界面临百年未有之大变局的形势下，各国政治领袖，精英和工商界都很迷茫，世界究竟怎么了，向何处去，对本国经济社会的影响是什么？习近平主席讲的这三点，核心是风物长宜放眼量，保持平常心，尊重规律，把握大势，共勉未来，齐心协力把世界的事和本国的事做好。

建议：共同维护和发展开放型世界经济

强国论坛：对经济和贸易问题，习近平主席提出了4点建议，也是4个坚持：“坚持改革创新，挖掘增长动力；坚持与时俱进，完善全球治理；坚持迎难而上，破解发展瓶颈；坚持伙伴精神，妥善处理分歧。”这些建议在当前贸易争端加剧的当下，具有怎样的针对性？

张燕生：这四点建议针对的是当前世界经济存在的四个问题。第一个问题是面对新旧动能转换，世界经济缺乏动力，即“全球创新赤字”问题；第二个问题是当今世界没有世界政府，而很多大国又不作为，即“全球治理赤字”问题；第三个问题是发展鸿沟日益扩大，联合国2030可持续发展目标难以落实，即“全球发展赤字”问题；第四个是世界各主要经济体之间缺少有效协调合作精神，即“全球合作赤字”问题。

面临百年未有之大变局，中国主张坚持伙伴精神，加强政策协调，处理彼此分歧，应对共同挑战。美国现任政府推进的改革是企图将整个世界贸易体系推倒重建，企图颠覆现有国际秩序、多边机制和全球治理架构。希望美国在G20期间能认真听一听中国的真诚建议。

五大举措: 以实际行动维护经济全球化

强国论坛：习近平主席在讲话中提出了中国接下来的五大举措：“进一步开放市场、主动扩大进口、持续改善营商环境、全面实施平等待遇、大力推动经贸谈判。”如何解读这五大举措的分量和作用？对于新形势下的中国经济发展，以及世界经济发展具有怎样的意义？

张燕生：习近平主席在峰会上阐述的这五大举措，为新形势下的中国经济和世界经济发展提供新指引、开拓新思路。

中国可以为、愿意为当前世界经济做什么贡献？五个方面，都是实招。世界需要这五大举措，中国愿意担当这五大举措，既是倡议，更是践行。

在贸易保护主义抬头的背景下，有人以邻为壑，有人唱高调，但是中国坚持扩大开放、支持多边主义、全力推进南南合作，在各方面为世界经济可持续发展注入了新动力。深化改革，扩大开放，全力支持多边主义和自由贸易体系，积极推进“一带一路”建设，举办世界上首个以进口为主题的国家级展会……中国相继出台的扩大开放的种种举措，对维护自由贸易体制、稳定经济全球化方向发挥了重要作用。

期盼G20成员为世界经济共同努力

强国论坛：您对于本届G20峰会所能达成的国际共识的预期是什么？

张燕生：世界经济来到十字路口，这次峰会最大看点，就是倡导自由贸易与倡导保护贸易、主张多边主义与主张单边主义、强调本国优先与伙伴精神之间的强烈对比，这是一次19：1的分歧和较量。到底是谁在推动自由贸易，又是谁在坚持贸易保护主义，在全世界的注视下，清晰明了。

强国论坛：从2013年到2019年，习近平主席已七次出席G20峰会并发表重要讲话。怎样评价中国积极参与G20所体现出的态度？

张燕生：习近平主席不断为世界经济贡献中国智慧、提供中国方案，彰显了中国对世界的责任与担当。在G20峰会及其他重要国际场合，习近平主席阐述的中国理念一以贯之，目的是促进世界各国合作共赢，推动构建人类命运共同体。展现出中国作为一个负责任的大国，不管国际风云如何变幻、大国关系如何复杂、全球治理如何困难，都会克服阻力，做好自己的事。这一点，同样清晰明了。

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