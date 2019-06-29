印度成功试射一枚“大地-2”型短程导弹

新华社新德里6月28日电 据全印广播电台28日报道，印度27日晚在东部奥迪沙邦一个综合试验场成功试射一枚本国自主研发的“大地-2”型地对地短程导弹。
报道说，这枚能携带核弹头的导弹从昌迪普尔基地综合试验场3号移动发射架上发射，射程350公里。导弹长9米，能携带500至1000公斤弹头，使用先进的惯性制导系统，并由液体推进双发动机提供动力。该型导弹已于2003年列装印度武装部队。
消息人士说，这是印度陆军的一次例行试验。作为训练演习的一部分，导弹是从生产库存中随机选择的，整个发射活动在印度国防研究与发展组织的监控下由陆军战略部队司令部进行。
据悉，“大地-2”型导弹由国防研究与发展组织设计研发，属于“综合导弹发展计划”内容之一。
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