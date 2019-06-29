俄中部军区检验“伊斯坎德尔”导弹旅作战水平

新华社莫斯科6月28日电（记者吴刚）俄罗斯国防部新闻局28日发表新闻公告说，俄中部军区对所辖“伊斯坎德尔”战术导弹旅的作战水平进行了检验。

此次检验是在俄国防部对俄中部军区进行的突击战备检查的框架内进行的。

公告说，在检验的演习活动中，位于俄中部地区奥伦堡州的“伊斯坎德尔”战术导弹旅受命紧急出动，沿隐蔽路线机动至预定地区，并迅速完成野战部署、战场隐蔽、装弹、发射，对模拟敌人的战术导弹系统和其它重要军事目标进行了打击。

根据俄总统、俄武装力量最高统帅普京发布的命令，本月24日至28日，俄国防部对俄中部军区进行突击战备检查。本次检查在俄35个演习场进行，共动用约15万名军人、近500架飞机、2万多辆军用车辆以及35艘舰艇和保障船只。检查期间计划举行50多场各种规模的演习。

“伊斯坎德尔”战术导弹系统用于摧毁敌方导弹系统、远程火炮系统、机场、指挥所等地面目标，每个发射位置可安装两枚导弹，可在一分钟内完成对两个目标的攻击，具有高度灵活性、隐蔽性和适应性，是俄军重要的现代化装备，用于反制美国和北约实施的欧洲导弹防御计划。

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