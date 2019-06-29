打造中国与世界分享适应气候变化成功经验的窗口

人民网北京6月29日电 （羡江楠、寇杰、何卓彦）27日，气候变化全球适应中心（Global Center on Adaptation）首席执行官帕特里克·费尔科申（Patrick V. Verkooijen）在北京接受人民网专访，表示愿与中国携手应对气候变化，期待“中国智慧”助力全球气候治理进程。

6月27日，气候变化全球适应中心中国办公室在北京正式揭牌。国务院总理李克强同荷兰首相吕特、联合国前秘书长潘基文共同出席揭牌仪式。

作为该中心在全球成立的第一家区域性机构，中国办公室的成立将进一步推动中国参与全球气候治理的进程、加深中国同亚洲乃至世界各国的多边合作。

费尔科申表示，该中心致力于让世界各国政府、企业与个人分享适应气候变化的成功经验，预防气候变化可能产生的破坏性影响。他期待中国办公室能成为中国与世界各国交流互鉴、分享经验的窗口。

他表示，中国可以借此充分学习他国在适应气候变化方面的成功经验。“例如，该中心总部所在国荷兰在适应气候变化方面具有丰富经验与先进做法，我们非常乐意同中国分享专业知识和成功实践。”费尔科申如是说。

与此同时，费尔科申高度肯定中国在应对气候变化进程中彰显的“中国智慧”，并提到了“中国智慧”的一个成功范例——海绵城市。

费尔科申说：“习近平主席几年前提出的‘海绵城市’就是一个意义重大且非常先进的倡议。目前中国已设立30个试点城市，以加强城市抵御气候变化以及洪涝灾害的能力。”

他补充道，气候变化全球适应中心将向中国介绍专业知识与成功实践，协助中国实现海绵城市建设目标。

“我们将支持中国政府与中国人民的适应气候变化行动，并推动中国与其他国家的交流互鉴。”费尔科申说。

气候变化全球适应中心是全球适应委员会（Global Commission on Adaptation）的执行机构。该委员会于2018年10月在荷兰海牙正式成立，由潘基文、比尔·盖茨和世界银行首席执行官格奥尔基耶娃共同领导，中国为该委员会17个发起国之一。

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