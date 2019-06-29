积极倡导国际合作(记者手记)

6月28日，习近平主席在出席G20大阪峰会期间，出席或主持了金砖国家领导人会晤、中俄印领导人会晤、中非领导人会晤。在峰会期间开展“会中会”“小多边”外交，特别是首次在G20峰会期间举行中非领导人会晤，中国外交的亮色备受瞩目。

世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，和平、发展、合作、共赢的时代潮流浩浩荡荡。无论前途是晴是雨，携手合作、互利共赢是唯一正确选择。这既是经济规律使然，也符合人类社会发展的历史逻辑。G20是多边合作的重要产物和体现，理应为世界经济和全球治理发挥更大作用。

当前，单边主义和保护主义带来的严重危害令人担忧，多边主义体制受到冲击。在G20大阪峰会上，习近平主席深入阐述对世界经济形势的看法主张，致力于对当前存在的问题找根源、把准脉、开好方，把握好世界经济的大方向。同时，习近平主席出席多场“小多边”和双边外交活动，旗帜鲜明地维护多边体制，积极倡导开展国际合作。中方以坚定的立场、务实的行动，彰显了在世界变局面前的引导力、凝聚力、行动力，展示了中国作为世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者的使命担当。

“共同捍卫多边主义和自由贸易体制，充分照顾发展中国家特别是非洲国家合理诉求和正当权益”“金砖国家要坚定支持多边主义，维护以国际法为基础的国际秩序、以联合国为核心的国际体系”“中俄印三方要推动世界多极化和国际关系民主化”……

习近平主席的主张得到各方领导人的高度赞同和热烈响应。出席中非领导人会晤的非方领导人表示，非中要携手捍卫多边主义和自由贸易体系，推动国际秩序更加公正合理。出席金砖国家领导人会晤的各国领导人表示，金砖国家要加强协调，更加积极主动发挥领导作用，维护多边主义，维护基于规则的国际贸易体系。出席中俄印领导人会晤的普京总统和莫迪总理表示，要维护多边主义和国际关系基本原则。

坚持多边主义，维护以世界贸易组织为核心、以规则为基础、开放、透明、包容、非歧视的多边贸易体制，关乎世界经济发展前景，关乎世界和平与稳定，关乎世界各国切身利益。习近平主席在G20这个国际经济主要合作论坛上，阐明大势、提出主张、推动合作、维护团结，为国际形势注入了稳定性，为世界经济困局提供了指向标，为全球治理变局贡献了正能量，展现了负责任大国领导人的胸怀视野和责任担当。

长期关注G20事务的加拿大多伦多大学教授约翰·科顿说，中国在G20大阪峰会上开展的“小多边”外交，“是推动G20机制前行、维护多边主义的坚实举措”。

暮色苍茫看劲松,乱云飞渡仍从容。中国将保持定力与自信，同世界各国和平共处、合作共赢，共建人类命运共同体，为创造世界经济更加美好的明天不懈努力。

《 人民日报 》（ 2019年06月29日 06 版）

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