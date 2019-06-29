金砖国家领导人大阪会晤联合新闻公报

1.我们，巴西联邦共和国、俄罗斯联邦、印度共和国、中华人民共和国、南非共和国领导人，于2019年6月28日二十国集团领导人峰会期间在日本大阪举行会晤。我们祝贺日本担任二十国集团主席国，对日方的盛情款待表示感谢。

2.我们注意到日方将贸易、科技创新、基础设施、气候变化、全民健康、老龄人口和可持续发展等作为其二十国集团主席国工作重点。

3.世界经济增长趋于稳定，预计今年下半年和2020年将呈温和上升势头。同时，贸易和地缘政治紧张局势加剧，商品价格波动，增长不平衡、不充分，金融状况趋紧推高风险，这些因素都为世界经济增长带来很大不确定性。全球失衡依然巨大，需要全面关注和及时予以政策应对。我们强调有利的全球经济环境对国际贸易持续增长具有重要作用。

4.在这样的背景下，我们满意地注意到金砖国家在过去十年里一直是全球增长的主要推动者，现在占全球经济产出的三分之一。预计直到2030年，金砖国家将持续占世界经济增长的一半以上。继续进行结构性改革将提高金砖国家的增长潜力，金砖国家间平衡的贸易增长将对推动全球贸易进一步作出贡献。

5.为应对挑战，充分利用机遇，我们认识到开放市场，更强经济韧性、金融稳定、精心设计和必要协调的宏观经济政策，结构性改革，充足的人力资本投资，减少贫困和不平等，基于推动投资和创新的有效竞争，开放、公平、公正、非歧视的营商环境，政府与社会资本合作，基础设施融资和开发等方面的重要性。在上述及其他领域实施的国际国内措施将对可持续和包容性经济增长作出贡献。我们呼吁让发展中国家更深入参与全球价值链。我们认识到贸易和数字经济互动的重要性。我们也认识到数据对发展的作用。

6.我们致力于透明、非歧视、开放、自由和包容的国际贸易。保护主义和单边主义与世贸组织的精神和规则背道而驰。我们重申对多边主义和国际法的承诺，全力支持以规则为基础、以世贸组织为核心的多边贸易体制。我们将与世贸组织所有成员就该组织的必要改革开展建设性合作，以更好地应对国际贸易的当前和未来挑战，进而增强世贸组织的相关性和有效性。改革必须维护世贸组织的中心地位、核心价值和基本原则，并考虑所有成员包括发展中成员和最不发达国家的利益。世贸组织谈判议程必须平衡，以开放、透明和包容的方式进行讨论。

7.世贸组织争端解决机制是多边贸易体制一个不可或缺的支柱，上诉机构对该组织的正常和有效运行至关重要。我们继续致力于维护一个运行良好、两阶段、有约束力的世贸组织争端裁决体系。我们忆及解决世贸组织上诉机构成员遴选僵局的紧迫性，敦促立即启动上诉机构成员遴选程序。

8.我们重申支持强有力、基于份额、资源充足的国际货币基金组织作为全球金融安全网的中心。我们重申将同执董会共同开展工作，以2010年达成的原则为基础，推动国际货币基金组织份额和治理改革。我们将继续推动不晚于国际货币基金组织2019年年会前完成第15轮份额总检查。

9.我们赞赏地注意到新开发银行为基础设施融资和可持续发展发挥的作用，强调应加强工作、继续努力，推动银行开展强有力、平衡、高质量的项目。我们强调应着力解决成员国关键基础设施投资欠缺的问题。建立区域办公室将加强新开发银行。我们欢迎新开发银行承诺在成员国筹集更多本币资源，继在中国发行本币债券之后，即将在南非和俄罗斯开展本币债券计划。我们期待新开发银行早日实施项目准备金，并期待准备金成为项目筹备的有效工具，为成员国提供技术支持。

10.我们强调金砖国家应急储备安排作为成员国短期收支平衡紧张预防机制的重要性。继2018年成功完成演练之后，我们承诺进一步开展更复杂的演练，确保其在必要时及时满足成员国的资源需求。我们欢迎应急储备安排宏观信息交换机制的作用。我们欢迎继续努力建立金砖国家本币债券基金，期待其启动运作。我们还支持应急储备安排和国际货币基金组织加强合作。

11.我们强烈谴责一切形式和表现、包括针对金砖国家的恐怖袭击，无论在何地点，由何人实施。我们敦促各方在联合国主持下，在坚实的国际法律基础上，共同采取行动，综合施策打击恐怖主义。我们重申所有国家有责任防止从本国领土为恐怖主义网络及恐怖行为融资。我们重申打击网络恐怖主义的承诺。我们认识到，各国在确保信息通信技术使用的安全性和稳定性方面发挥领导作用，呼吁技术企业同政府合作，在遵循有关法律的前提下，清除恐怖分子利用数字平台煽动、招募、推动或实施恐怖行为的能力。

12.我们继续坚定致力于反腐败，将继续在公共和私营部门营造廉洁风气。我们将推动国际反腐败合作，视情加强法律框架，更有效处理腐败案件特别是涉及资产返还的案件。我们将加强检控腐败者的共同努力。我们认识到检举者对公共和私营部门防止和打击腐败的作用，认识到加强对检举者保护的必要性。

13.我们认识到，处于外国司法管辖之下的非法资金流动等腐败行为以及不当得利是一项全球性挑战，可能对经济增长和可持续发展产生负面影响。我们将加强协调，鼓励就此作出更强的全球性承诺。我们还认识到有必要根据本国法律体系，就反腐败执法、追逃追赃等领域加强合作。我们重申支持在金融行动特别工作组、世界海关组织及其他多边机制内就打击非法资金流动开展国际合作。

14.我们认识到应向更清洁、更灵活、将经济增长同减排有机结合的节能系统转型，同时保证能源安全、能源可及性、可持续性和可获得性。在此过程中，合作至关重要。我们认识到包括太阳能、可持续生物能和交通运输领域使用的天然气在内的不同能源类型和技术进步对实现低排放未来的重要性。我们肯定金砖国家推动可再生能源国际合作的努力，重申我们对加强金砖国家能源研究平台的承诺，以推动可持续能源领域共同研究，分享先进能源技术。

15.我们重申按照《联合国气候变化框架公约》的“共同但有区别的责任”和各自能力等原则，并尊重各国国情，全面落实《巴黎协定》。我们敦促发达国家向发展中国家提供资金、技术和能力建设支持，增强发展中国家减缓和适应气候变化的能力。我们期待今年9月联合国气候行动峰会取得积极成果。

16.我们忆及2030年可持续发展议程，重申对可持续发展的坚定承诺。我们强调根据《亚的斯亚贝巴行动议程》，全面履行官方发展援助承诺和提供发展资源的重要性。我们继续支持《二十国集团落实2030年可持续发展议程行动计划》、《二十国集团支持非洲和最不发达国家工业化倡议》和二十国集团对非洲伙伴关系，包括《非洲契约》。

17.我们赞赏巴西将“经济增长打造创新未来”作为2019年金砖国家领导人第十一次会晤的主题。我们认识到创新是发展的关键推动力，重申最大程度利用数字化和新兴技术的裨益，包括为农村和偏远地区人口提供福利。我们鼓励在网络减贫、工业数字化转型等领域分享最佳实践。我们强调继续开展金砖科技创新创业合作的重要性，包括金砖国家新工业革命伙伴关系、“创新金砖”网络、金砖国家未来网络研究院、青年科学家论坛。

18.我们对2019年主席国巴西的工作表示支持，期待将于11月在巴西利亚举行的金砖国家领导人第十一次会晤取得成功。

（新华社大阪6月28日电）

《 人民日报 》（ 2019年06月29日 05 版）

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