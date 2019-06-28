全国第23家红色书屋落地怀柔

人民网讯 6月28日，著名红色传记作家、红色书屋创始人梁金安倡导的红色书屋落地北京市怀柔区怀北镇青龙峡风景区。此次是在全国落成的第23家红色书屋。
据了解，红色书屋大力弘扬红色文化，积极发扬红色精神，进一步浓厚正能量阅读氛围，红色书屋紧贴时代主题，把脉时代发展，展现出红色宣传、红色阅读和红色发展在新时代的新作为和新篇章。
梁金安表示，倡导阅读红色经典，感悟红色事迹，进一步完善和营造社会正能量环境，是成立红色书屋的初心。随着书屋影响力的不断扩大，相信国家的软实力会越来越强大，社会将越来越和谐。
不讲诚信还倒打一耙 外交部回怼美方声明 回应国际热点，亮出中国态度。过去这一周，中美经贸摩擦依然是国际舆论关注的焦点。针对美方颠倒黑白、强词夺理的声明，外交部发言人在记者会上霸气回怼。此外，关于中方多部门发布赴美提醒、伊核问题、朝美新加坡联合声明执行情况等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。下面让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】
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