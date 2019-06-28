全国第23家红色书屋落地怀柔

人民网讯 6月28日，著名红色传记作家、红色书屋创始人梁金安倡导的红色书屋落地北京市怀柔区怀北镇青龙峡风景区。此次是在全国落成的第23家红色书屋。

据了解，红色书屋大力弘扬红色文化，积极发扬红色精神，进一步浓厚正能量阅读氛围，红色书屋紧贴时代主题，把脉时代发展，展现出红色宣传、红色阅读和红色发展在新时代的新作为和新篇章。

梁金安表示，倡导阅读红色经典，感悟红色事迹，进一步完善和营造社会正能量环境，是成立红色书屋的初心。随着书屋影响力的不断扩大，相信国家的软实力会越来越强大，社会将越来越和谐。

(责编：马靓辉(实习生)、常红)