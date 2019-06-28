中国老年大学协会官网全新改版上线

人民网讯 6月28日，中国老年大学协会在京举办官网改版上线仪式。全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长吴玉韶、中国老年大学协会常务副会长刁海峰、华为技术有限公司代表和金龄科技负责人共同按下启动球。

吴玉韶在讲话中指出，这是个重要时刻。希望中国老年大学协会官网在服务我国老年教育中发挥更大作用。

华为携手金龄科技，搭乘5G技术东风，采用最人性的前端设计及功能强大的“云”技术，对中国老年大学协会官网全新改版提供了全程的技术支持。

改版后的官网，后台更强大，系统更方便，给用户带来全新体验。重点强化了“会员登录”“会员申请”等功能。非会员单位可以通过“会员申请”在线申请方式，加入协会，流程更加简洁，审核更快速；栏目设置更科学合理，对中国老年大学协会的主流业务板块进行了更合理的设置和规划，强化了时政学习、党建文化，在首页醒目位置加入活动窗口、示范校窗口，丰富了网站内的老年教育课程，加入字体调节、文章下载、打印功能，符合老年人的阅读习惯。

新版网站还发力移动端，将PC端的资讯功能嫁接到官方资讯公众号《老年早报》上，将服务功能嫁接到《网上老年学堂》上，移动端采用了响应式布局，兼容多个终端，同步提供PC端页面的大部分信息和服务功能。移动端衍生更多实用性功能，包含 云课堂、“积极老龄观”在线学习系统、线上报名系统、短视频平台、秀风采、老年人专属电台等模块，满足老年人“求技、求健、求乐、分享”的需求，更多样化传递协会及全国各地老年大学信息，随时随地服务每个学员。

除此之外，还开发了“5G智慧校园认证”功能，会员单位可在线自助申请认证5G智慧校园。中国老年大学协会官网指导性和实用性将进一步增强，为老年大学提供更加全面便捷的服务。也标志着建设5G智慧校园的开启，网络运用和老年大学信息化建设迈上新台阶。

(责编：马靓辉(实习生)、常红)