中吉“一带一路”合作项目国家化肥厂持续推进

人民网讯 6月28日，吉尔吉斯国家化肥厂项目各合作方齐聚河北省石家庄正定，共同见证项目A轮融资、可研报告和矿产勘查等合作协议的签署，并共商推进项目建设。

河北百斗嘉肥料有限公司负责人赵学军表示，作为国家领导人出访清单项目，吉尔吉斯国家化肥厂受到中吉两国政府的高度关注。当前加快项目建设的条件已经具备，各合作方要各司其职，紧密合作，近期以项目可研报告编制和矿产资源勘查为重点，加快推进相关工作，全景呈现项目经济价值蓝图。

据悉，吉尔吉斯国家化肥厂项目作为中吉两国“一带一路”合作项目，不能是吉尔吉斯重大农业基础设施项目，预计总投资2亿美元，采用BOT模式，投资方运营30年后无偿移交吉尔吉斯斯坦政府。项目建成投产后可年产腐植酸复合肥、腐植酸尿素50余万吨。（王振）

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