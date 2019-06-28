特朗普敦促日本尽快完成美日贸易谈判

新华社大阪6月28日电（记者姜俏梅）日本首相安倍晋三与美国总统特朗普28日在大阪举行日美首脑会谈，特朗普在会谈中要求日方尽快完成美日贸易谈判。
当天，二十国集团（G20）领导人第十四次峰会在大阪举行，在峰会开幕前安倍与特朗普举行了双边首脑会谈。特朗普在会谈中再次提及美日贸易逆差问题，并要求尽快完成双边贸易谈判。日方表示，双方就尽快完成谈判达成一致。
据美国商务部统计，2018年美国对日本货物贸易逆差为676亿美元。特朗普自上台以来多次就美日贸易逆差问题向日本施压。今年5月特朗普访日期间，两国未能就贸易谈判中双方关心的实质性问题达成一致。
2018年9月26日，特朗普与安倍在纽约会晤后宣布，双方同意开启双边贸易谈判。双方首轮部长级贸易谈判于2019年4月16日在美国首都华盛顿结束，双方重申了两国在贸易领域取得实质性成果的共同目标，并同意继续展开谈判。
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