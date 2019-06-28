马朝旭呼吁“三管齐下”推进叙利亚政治进程

人民网联合国6月27日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表马朝旭27日在安理会关于叙利亚政治进程公开会上发言表示，推进政治进程是解决叙利亚问题的唯一出路，为此应三管齐下：组建宪法委员会，打击恐怖主义，坚持“叙人主导、叙人所有”。

马朝旭指出，组建具有代表性、为各方所接受的宪法委员会是开启叙利亚政治进程的最现实渠道。今年4月，叙利亚各方在第十二轮阿斯塔纳对话会上就宪法委员会决策机制、议事规则等达成谅解。同时，宪法委员会组建工作还有少数未决问题。中方支持裴凯儒特使为此继续开展斡旋，同各方保持密切沟通，我们也支持阿斯塔纳进程继续发挥作用。

他说，要打击恐怖组织为可持续的政治进程提供安全稳定的外部环境。中方支持俄罗斯、土耳其加强合作，继续履行伊德利ト《备忘录》。恐怖主义肆虐是政治进程的重大隐患，将对叙利亚政治进程和国家未来产生不可挽回的影响。国际社会要根据安理会有关决议和国际法，统一标准，对恐怖组织进行坚决有力的打击。

马朝旭强调，叙利亚的前途命运最终要由叙利亚人民自己决定。在推进政治解决过程中，应该坚持“叙人主导、叙人所有”，叙利亚主权、独立、统一和领土完整必须得到尊重。中方愿同安理会一道，加大对联合国支持力度，推动政治进程逐步取得进展。

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