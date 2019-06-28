中方对中美元首会晤有何期待？外交部回应

人民网北京6月28日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

有记者提问：明天习近平主席将会见美国总统特朗普，中方对此次会晤有何期待？

耿爽回答：最近，对即将在大阪举行的中美元首会晤，国际媒体有很多报道、评论与猜测，这反映了国际社会对此次会晤的高度关注，也反映出各方都希望看到中美双方通过对话协商来化解彼此在经贸领域的一些分歧。同时，也证明中美关系的重要性已经超越双边范畴，对世界的和平稳定与发展繁荣具有重要意义。

目前中美双方工作团队正围绕会晤准备工作保持着密切沟通。我们希望美方能同中方相向而行，共同努力，推动会晤取得积极成果，这符合两国的利益，也是国际社会的普遍期待。至于会晤的情况，你放心，中方会及时发布消息。

记者会答问实录如下：

问：昨天美国国会参院通过了“2020财年国防授权法案”，其中包含一些涉华条款，例如禁止联邦政府资金与中国国有企业合作。中方对此有何评论？

答：中方对美国国会参院通过包含消极涉华内容的有关法案表示坚决反对。上述法案一旦成法，将损害中美关系，干扰破坏中美在一些重要领域的合作。中方已经就此向美方提出了严正交涉。

我们敦促美方摒弃冷战思维和零和博弈过时理念，客观理性看待中国的发展，把握中美关系大势，不得放任包含有消极涉华内容的法案成法，以免损害中美关系大局。

问：据报道，伊朗、中国、俄罗斯、法国、英国、德国等国代表今天将在维也纳举行伊核协议联合委员会会议。请问中方由谁出席本次会议？对本次会议有何期待？

答：外交部军控司负责人将出席6月28日在维也纳召开的伊朗核问题全面协议联合委员会会议。

当前伊核形势持续紧张，有轮番升级的危险。确保全面协议得到完整、有效执行，是安理会决议的要求，也是解决伊核问题、化解中东地区紧张局势的唯一现实有效途径，符合国际社会共同利益。中方作为伊核协议参与方，将继续积极致力于维护和执行全面协议，维护中东地区的和平稳定，维护各方的正当合法权益。中方愿与其他各方共同为此作出努力。

问：去年在瑙鲁召开的太平洋岛国论坛今年8月将在图瓦卢召开。你能否先介绍一些细节以及中方参会情况？

答：太平洋岛国论坛是重要的地区政府间组织，长期以来为促进岛国可持续发展，维护岛国地区的和平稳定发挥了重要作用。

中方重视发展同太平洋岛国及太平洋岛国论坛的关系，愿同论坛方面共同努力，推动中国同论坛及其成员国关系持续深入发展，更好地造福双方人民。至于中方参与情况，就像你刚才所说，这次会议要到8月份才召开，我们会适时发布消息。

问：昨天习近平主席在与安倍晋三首相会晤时，介绍了他上周访问朝鲜的情况。你能否介绍更多细节？

答：关于习近平主席与安倍晋三首相会晤的情况，中方已经发布了消息稿。中国外交部亚洲司的负责人也介绍了情况，很详实，你可以去查阅。

至于半岛问题，我提醒你注意，中方消息稿有这样一句话，安倍首相表示，日方高度赞赏习近平主席日前访问朝鲜，认为这次访问为推动半岛的和平稳定发挥了重要建设性作用。

问：中韩双方各自发布的、关于两国领导人会晤的消息稿对朝鲜半岛南北双方关系改善的表述有所不同，你能否证实，对此有何评论？

答：昨天习近平主席在大阪同文在寅总统会晤后，中方发布了消息稿，我想你已经看到了。韩方的消息稿，我还没有来得及阅读，也没有对比双方消息稿有什么差别。但我想，对同一场会晤，双方都会从自己的理解出发来介绍情况，发布的消息稿不一定每一个字都一样。

据我了解，中韩领导人的会晤取得成功，在会晤期间双方确实就半岛局势交换了意见。习近平主席介绍了他访问朝鲜的情况，文在寅总统表示，习主席此访为推动半岛对话势头和维护半岛和平稳定发挥了建设性作用，作出了重要贡献，韩方对此表示高度赞赏。

关于半岛局势，中韩之间一直保持着密切的沟通和协调。对于朝鲜半岛北南双方之间的和平、和解与合作，中方始终持积极态度。

问：明天习近平主席将会见美国总统特朗普，中方对此次会晤有何期待？

答：最近，对即将在大阪举行的中美元首会晤，国际媒体有很多报道、评论与猜测，这反映了国际社会对此次会晤的高度关注，也反映出各方都希望看到中美双方通过对话协商来化解彼此在经贸领域的一些分歧。同时，也证明中美关系的重要性已经超越双边范畴，对世界的和平稳定与发展繁荣具有重要意义。

目前中美双方工作团队正围绕会晤准备工作保持着密切沟通。我们希望美方能同中方相向而行，共同努力，推动会晤取得积极成果，这符合两国的利益，也是国际社会的普遍期待。至于会晤的情况，你放心，中方会及时发布消息。

(责编：贾文婷、杨牧)