“友好之轮 和美世界——朱鹮文化展”亮相大阪

新华网大阪6月28日电（记者 梁赛玉 张旌）“友好之轮 和美世界——朱鹮文化展”26日在日本大阪市立自然史博物馆开幕。中国国务院新闻办公室副主任郭卫民、中日韩三国合作秘书处秘书长李钟宪、日本前驻华大使宫本雄二、大阪日本中国友好协会长梶本德彦等参加开幕式并发言。日本内阁府副大臣左藤章专门派代表来到现场祝贺。

郭卫民在开幕式致辞中表示，两国人民以朱鹮为纽带，重温友好、共话未来，有着特殊的意义。朱鹮的故事，体现了“构建人类命运共同体”的理念，展示了各国和谐相处、合作共赢的强大魅力。希望各位来宾通过今天的展览，能从一个侧面了解到一个客观真实、立体多彩的中国，一个热爱和平、与邻为善的中国，一个开放包容、负责担当的中国。

来自中、日、韩三个国家的关于朱鹮的档案文献、实物资料、珍贵影像、艺术作品、手稿、文创等数百件展品此次在大阪展出，充分体现了朱鹮这一世界濒危物种之美，这也是中日韩朱鹮相关资料第一次共同在日本展出。

展品中，还有世界上最早公布朱鹮被重新发现的文字记载资料、中国地方政府第一份保护朱鹮的文件等极具研究价值的史料，世界各国发行的朱鹮邮票、朱鹮重新发现者刘荫增先生的手稿、中国第一部《朱鹮》电影的视频揭秘、中日韩三国关于朱鹮的文创作品，以及中日韩俄四国少年儿童的朱鹮绘画作品等等。

展品也充分体现了中日的友好情缘，比如日本友人送给中国小学校的朱鹮木刻模型、日本友人寄给中国的贴着日本朱鹮邮票的明信片、日本朱鹮故乡的知名报纸《新澙日报》30年来关于中国朱鹮在日本的报道资料、中日朱鹮之乡的友好互动资料等等。特别值得一提的是朱鹮“龙龙”的标本。1994年9月，中国出借给日本一对朱鹮“龙龙”和“凤凤”，当年12月，“龙龙”在日本佐渡饲养中心死亡。1995年6月，“龙龙”（标本）和“凤凤”由日本派专人送回他们的故乡陕西省洋县。这也是“龙龙”标本从日本归来24年后首次赴日。

本次展览还设有多种互动体验，观众可通过VR影像身临其境地体会朱鹮栖息地的风光、朱鹮的美丽，在朱鹮音乐台还可欣赏中日韩三国的朱鹮之歌。由于朱鹮是濒危保护物种，很难近距离接触，展览专门制作了与朱鹮同等重量的朱鹮抱偶，以便观众和朱鹮亲密接触。

本次展览展期持续到6月30日，由陕西省人民政府新闻办公室、陕西省人民对外友好协会、陕西省林业局、汉中市人民政府联合主办，华商传媒集团承办。

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