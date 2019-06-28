人民网伦敦6月28日电（记者强薇）近日，由中国驻英国大使馆、英国国际贸易部特别支持，英国中国商会主办的“庆祝中华人民共和国成立70周年暨第二届中英经贸论坛”在伦敦举行。活动秉承“开放、合作、共享”的原则，中英政要及工商界人士近300人共同回顾了建国70年以来中英经贸合作发展历程，解读了中国对外开放新举措，探讨了“一带一路”倡议下中英合作新机遇。

中国驻英国大使刘晓明在主旨演讲中表示，2019年既是新中国成立70周年，也是中英建立代办级外交关系65周年。中英经贸论坛为两国工商界人士提供了交流思想、对接需求、畅谈合作和共促发展的重要平台。刘晓明指出，中英经贸合作历史中带给大家四条启示：一是中英双方互相尊重，维护大局；二是优势互补、战略对接；三是中英间开放包容、互利共赢；四是民亲心通，厚植民意。展望中英经贸合作未来，中英应牢牢抓住第四次工业革命浪潮的时代机遇、中国新一轮高水平对外开放的政策机遇和“一带一路”建设的平台机遇，齐心协力，共筑中英经贸合作共赢之路。

英国国际贸易部投资部长格雷厄姆·斯图尔特表示，英国建立在开放和充满活力的经济基础之上，拥有成熟的国际网络、商业头脑、创业能力以及对基于规则的国际贸易活动的平等和互利承诺。英国“脱欧”之后，这一点也不会改变，英国经济依然将保持强劲势头，未来英国将寻求与中国进一步建立贸易和投资关系。展望未来，英国期待与中方继续加深经贸发展合作，互利互惠，凝聚共识，建立稳定高效的交流互动平台，促成更多的贸易投资项目，助力中英经贸合作迈上新台阶。

与会嘉宾纷纷表示，中英经贸论坛为实现中英企业优势互补，合作共赢提供了一个重要的交流平台，今后将在此基础上不断开拓贸易投资新领域，深入探索“一带一路”合作模式，为两国经贸合作继续添砖加瓦。

(责编：李圆征(实习生)、杨牧)