2019太平洋岛国旅游人力资源培训班在广州暨南大学开班

人民网讯 为落实习近平主席办好“2019中国—太平洋岛国旅游年系列活动”重要指示，促进中国和太平洋岛国之间的旅游、文化和人文交流，作为旅游年重要活动之一的太平洋岛国旅游人力资源培训班6月26日在广州暨南大学开班。

文化和旅游部国际交流与合作局、广东省文化和旅游厅、暨南大学有关负责同志，南太旅游组织首席执行官克里斯托弗·考克出席开班仪式并致辞。来自斐济、萨摩亚、巴布亚新几内亚、瓦努阿图、密克罗尼西亚、汤加、纽埃等7个太平洋岛国和南太旅游组织的23名旅游部门官员和企业高管齐聚羊城，将参加为期10天的培训活动。

文化和旅游部国际交流与合作局副局长李亚莹在开班仪式上表示，中国和建交太平洋岛国是相互尊重，共同发展的全面战略伙伴关系，旅游和人文领域的交流合作是双方关系的重要组成部分，中方愿分享自己在中国出境旅游市场的认识，分享中国旅游市场推广和产品开发的知识和成功经验，双方合作潜力巨大、前景光明。

广东省文化和旅游厅张奕民副厅长表示，广东是中国与太平洋岛国关系最密切的省份之一，双方在文化和旅游领域的交流合作基础良好、交往频繁，发展势头不断扩大。广东将加强与南太平洋岛国在游客互送、旅游从业人员培训、旅游宣传推介等方面的交流合作，促进双方旅游文化的共同发展。

南太平洋旅游组织首席执行官克里斯托弗·考克表示，这次培训为加强中国和南太平洋地区的合作，增进太平洋岛国和中国对彼此市场的了解提供了非常宝贵的机会。希望能将培训中学习的管理方法和实践经验带回去，与旅游同业伙伴分享，为本地区各国制定旅游发展战略和营销活动方案提供帮助，并把可持续发展的最佳实践应用于南太平洋地区旅游业。

此次为期10天的培训内容丰富，形式多样，针对性强。暨南大学充分利用工商管理、旅游管理、经济等多个学科的优势师资以及中方旅游企业和研究机构的专家力量，精心安排了专题授课、交流讨论和实地考察，旨在使学员们从行业宏观视野和营销管理能力两个方面得到切实的收获。

据了解，课程涵盖“一带一路”倡议、旅游市场新知与实践、中国客源市场消费特征、海岛旅游、旅游市场推广、文化创意产品、可持续发展与负责任旅游以及中国旅游管理经验等，并将与学员就深化中国与岛国旅游交流合作进行专题讨论。

除了本次培训班，文化和旅游部还将在2019“中国—太平洋旅游年”框架下组织一系列活动，包括为太平洋岛国编写《中国—太平洋岛国旅游市场合作与开发战略规划》、赴斐济举办“美丽中国”旅游推广和交流活动、组织中国旅游企业赴太平洋岛国实地考察、推动中国旅游企业组织游客搭乘邮轮赴岛国旅游，以及支持太平洋岛国在11月中国国际旅游交易会期间举办旅游年闭幕式。

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