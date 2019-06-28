国开行：强化中非银联体平台作用 推动中非金融合作

人民网讯 第二届中非开发性金融论坛暨2019年中非金融合作银联体高官会于6月26日在湖南长沙召开，会议主题为“深化中非金融合作，促进中非经贸合作和非洲经济发展”，由国家开发银行牵头举办。

湖南省委常委、常务副省长谢建辉，国开行副行长张旭光出席会议并致辞，中国人民银行宏观审慎管理局巡视员周诚君就人民币在非洲的跨境使用发言并做了专题培训。来自南非标准银行、尼日利亚第一银行、南非联合银行等15家非洲金融机构的超过50名代表参会。

谢建辉表示，湖南积极响应“一带一路”倡议，把非洲作为对外投资合作的重要地区，取得了丰硕成果，构建了多层次、立体化的对非经贸合作平台，奠定了湘非合作的坚实基础。湖南将以此次会议为契机，以金融合作为纽带，在基础设施建设、国际产能合作、农业现代化及人文交流等领域全面加强与非洲各国合作，致力巩固和扩大中非合作论坛北京峰会成果，助推中非合作向更高水平迈进，为打造新时代更加紧密的中非命运共同体作出湖南贡献。

张旭光表示，中非金融合作银联体是中国与非洲之间首个多边金融合作机制。各成员行应在银联体框架下发挥各自优势，切实推动中非双方在经贸往来、产能合作、基础设施建设以及人文交流与培训等各领域的务实合作，更好落实中非合作论坛北京峰会成果。建议突出规划引领，加大对基础设施等重点领域的支持力度，创新合作方式，拓展与各方合作的深度广度，加强信息共享，强化银联体平台作用，助力非洲经济社会可持续发展。

参会各银行围绕会议主题，就金融支持中非经贸合作的可行做法及合作机制展开讨论。各方一致同意，将在中非合作论坛北京峰会确定的中非务实合作“八大行动”指引下，发挥中非金融合作银联体平台和机制作用，密切金融同业之间信息交流与人员往来，加强项目对接，统筹推进重大项目建设，搭建适应中非双方实际需要的投融资服务机制，加大力度支持中非经贸合作。

据悉，中非金融合作银联体于2018年9月由中国国家开发银行牵头成立，是金融界落实中非合作论坛北京峰会精神的重要成果，被纳入中非合作论坛—北京行动计划（2019—2021年），成员行包括国开行和16家具有区域代表性和影响力的非洲金融机构。

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