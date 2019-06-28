中国代表：中方愿为达尔富尔地区和平稳定与发展发挥作用

新华社联合国6月27日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表马朝旭27日表示，中方愿同国际社会一道，继续为实现苏丹达尔富尔地区持续和平、稳定与发展发挥建设性作用。

马朝旭当天在安理会表决联合国和非洲联盟驻达尔富尔联合特派团（联非达团）任期延期决议后作解释性发言时说，安理会一致通过了第2479号决议，对联非达团授权技术性延期4个月，并将就达尔富尔地区形势开展评估。中方对此表示欢迎。

他说，近年来，苏丹达尔富尔地区形势持续保持稳定。这得益于联非达团积极有效履职，以及非盟等区域组织的斡旋努力。苏丹政府在维护达区和平稳定方面作出了积极努力，发挥了至关重要的作用。安理会及国际社会应继续充分尊重苏丹政府在达尔富尔问题上的主导权，加强与苏丹政府的沟通和协调，认真听取其意见和建议，确保稳妥推进联非达团过渡计划，将安全责任过渡给苏丹政府安全力量。

马朝旭强调，中方一贯支持苏丹达尔富尔和平进程，是联非达团的主要出兵国之一，多年来为维护达区和平稳定及特派团建设作出积极努力。

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