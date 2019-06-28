第二届中欧石墨烯产业发展合作高峰论坛在罗马成功举办

人民网罗马6月28日电（记者 叶琦）6月25日至28日由中国国际石墨烯资源产业联盟、北京先进碳材料产业促进会与2019欧洲石墨烯大会组委会联合主办的“第二届中欧石墨烯产业发展合作高峰论坛”在意大利罗马隆重召开。欧洲石墨烯大会是世界范围影响最广、最权威的行业年度盛会，吸引了来自全球65个国家的4400多人参与，为1000多名学者、企业家提供演讲交流机会，在大会期间举办论坛旨在推动中国石墨烯领军企业加强与欧洲科研机构的技术交流，开拓国际市场，融入国际石墨烯新材料产业链，推动我国石墨烯产业健康发展。论坛上，来自中国和欧洲的石墨烯领军企业家和科学家展示石墨烯科技最新成果、研讨石墨烯产业发展面对的挑战和机遇，对共建中欧石墨烯领域交流合作平台，技术合作、成果孵化、产业落地等达成多项合作共识。

第十三届全国政协常委、九三学社中央副主席、北京市政协副主席、中国科学院院士、北京大学刘忠范教授带领中国石墨烯产业高级代表团出席了论坛。中国驻意大利使馆科技参赞孙成永，2019欧洲石墨烯大会主席Antonio Correia教授，欧盟石墨烯旗舰计划制定委员会成员、2019欧洲石墨烯大会组委会成员Francesco Bonaccorso教授，大会主办方罗马第二大学Aldo di Carlo教授，美国石墨烯协会会长Kari Hjelt、北京先进碳材料产业促进会副理事长阮汝祥、秘书长刘玮等出席论坛并发言，北京石墨烯研究院、德通纳米、第六元素、深圳科沃、兰冰科技、宁波原石、西班牙ICN2、德国Sixonia科技公司、挪威Abalonyx公司等国内外石墨烯领域优秀企业做了专题报告或项目介绍。新华社、人民日报、光明日报、中国国际广播电台记者到论坛会场采访报道。

孙成永参赞在致辞时表示，北京先进碳材料产业促进会在中意建交50周年之际主办此次论坛，是落实习近平主席访意成果、推动中意科技交流的重要举措，使馆愿意在“一带一路”倡议指导下，进一步支持中国与意大利企业在石墨烯等先进碳材料产业领域发展合作，推动两国科技产业合力共赢发展。

刘忠范院士介绍了中国石墨烯产业和北京石墨烯研究院（BGI）的发展历程和取得的成就，希望加强与欧洲同行互动交流，共同为石墨烯科技进步做出贡献。

阮汝祥副理事长介绍了中国国际石墨烯资源产业联盟和北京先进碳材料产业促进会的工作方向，将继续充分发挥平台优势，推动中欧科技成果交流和产业化进程，助力中国企业走向世界，并邀请与会嘉宾参加今年10月下旬在北京房山区举办的2019京津冀石墨烯大会，欢迎欧洲科研团队借助中国广大消费市场实现商业价值，共创人类美好的未来。

2019欧洲石墨烯大会主席Antonio Correia教授表示，中国拥有广阔的市场和投资机会，希望与促进会建立长期的合作关系，同时欢迎中国代表团参加2019欧洲石墨烯大会。

欧盟石墨烯旗舰计划制定委员会成员、欧洲石墨烯大会工业研讨会主席Francesco Bonaccorso围绕石墨烯技术创新带动产业升级话题表示，石墨烯产业发展需国际间协同合作，优势互补，促进可持续发展。

罗马第二大学Aldo di Carlo教授展示了石墨烯研究最新方向及科研成果，愿助力促进会成员机构进行更加深入交流，欢迎与意大利科学界和企业界开展合作，推动石墨烯科技产业化。

致辞环节后，论坛共同主席Antonio Correia和促进会副理事长阮汝祥共同为新当选的论坛科学顾问委员会委员颁发证书。科学顾问委员会将发挥中欧之间桥梁作用，面向高端装备制造业、新能源、新一代信息技术等新兴产业创新发展对先进新材料的重大需求，研判全球石墨烯产业发展重大问题，建立共享机制，加速突破制约产业发展关键共性技术，促进产业发展。

论坛上，北京先进碳材料产业促进会与西班牙幻影基金会签署了《合作备忘录》；兰冰科技、第六元素与宁波原石公司与就石墨烯产业化项目签署了《合作意向书》。

论坛专题报告环节，西班牙ICN2研究员Andrea Bonaccini以及宁波原石新材料公司董事长林阿令、第六元素欧洲分部负责人Bernhard Münzing，挪威Abalonyx石墨烯电池公司Samaneh Etemadi，德国Sixonia科技公司首席执行官Martin Lohe等分别做了专题报告。

论坛之后，代表团到中国驻意大利使馆进行了深入交流，就复杂多变的国际形势下科技领域如何践行“一带一路”倡议、保护中国企业合法权益、维护知识产权和公平竞争环境等话题进行了深入探讨。

北京先进碳材料产业促进会于2018年11月27日在北京成立，是依托中国国际石墨烯资源产业联盟多年工作基础，在北京市经信局支持下，按民政部门要求设立的行业社团组织，是北京市推荐到工信部组建国家级石墨烯制造业创新中心的联盟主体。促进会致力于搭建石墨烯等先进碳材料产业发展的公共服务平台、推动行业标准体系建设、促进行业人才交流、推动技术成果转化、规范行业行为等。此次论坛的成功举办，将进一步促进中欧石墨烯技术和产业化交流，推动我国石墨烯产业健康发展。

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