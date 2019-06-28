新华社大阪6月28日电 综述：专家认为保护主义无益于解决贸易不平衡

新华社记者刘春燕 林昊

二十国集团（G20）领导人第十四次峰会28日在日本大阪开幕。全球经济、贸易与投资是本次峰会两大重要议题，与会领导人将就促进国际贸易增长、推动世界经济发展、完善全球治理、应对风险挑战寻求共识和解决方案。

在国际经贸领域，国际收支平衡一直是关注重点之一。专家普遍认为，单边主义和贸易保护主义无益于解决贸易不平衡，应对这一问题需要各方共同合作，推进结构性改革。

本月上旬举行的G20财长和央行行长会议讨论了包括服务贸易和投资收益在内的经常项目收支不平衡问题。会议同意，在评价对外收支时，有必要着眼于所有的构成要素，并认为各国需要施行切合自身实际情况的宏观经济政策和结构性政策。会议强调，纠正不平衡问题各国共同努力很重要。

去年以来，美国以贸易逆差过大为借口，频频向其主要贸易伙伴挑起贸易争端，令全球贸易环境急剧恶化，危及世界经济增长前景，受到国际社会广泛批评。

美国在对贸易伙伴施压时，歪曲事实，故意只强调商品贸易逆差，忽视自身长期保持顺差的服务贸易。以中美双边贸易为例，据中国商务部数据，2018年中美服务贸易额超过1250亿美元，中方服务贸易逆差485亿美元。美国是中国服务贸易逆差最大来源国，而且美国对中国服务贸易顺差增长显著，2006年至2016年间，两国服务贸易逆差增长33.7倍。

美国耶鲁大学高级研究员史蒂芬·罗奇向新华社记者指出，美方发动贸易战无助于解决美国经济面临的根本问题，美国政界将对华贸易逆差等问题归咎于中方是一种推卸责任的做法。

澳大利亚悉尼科技大学澳中关系研究院研究员施训鹏认为，全球贸易体系让各国得以发展各自比较优势，美方发动贸易战对世界经济的冲击显而易见。

日本央行行长黑田东彦此前在二十国集团智库会议上表示，长期的财政稳定对经济稳定是必要的，经常项目收支不能脱离经济基本面，经常项目逆差未必一定不好，而经常项目顺差也不见得一定是好事。

他指出，国际性的经常项目不平衡是多国间宏观经济的储蓄和投资平衡问题，不应用双边贸易领域的措施来解决，而是需要国际社会共同推进结构性改革来应对。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)