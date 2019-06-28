刚果（金）发生矿难致39人死亡

新华社金沙萨6月27日电（记者王松宇）刚果（金）地方官员27日证实，该国南部卢阿拉巴省当天发生矿区塌方事故，已造成39人死亡。
卢阿拉巴省省长里穆耶杰说，事故发生在该省首府科卢韦齐市一处矿区。此矿区矿难事故频发，尽管政府曾多次劝诫，但长期以来仍有众多手工采矿者非法私自作业，其中包括大量外来人口。
穆耶杰说，目前搜救工作还在继续，遇难者人数可能会上升。
卢阿拉巴省与赞比亚和安哥拉接壤，境内有重要铜矿带，吸引众多矿业公司投资开发。
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