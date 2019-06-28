人民日报集中批驳这三种奇谈怪论，中国人要有中国人的志气

当前形势下，集中精力办好我们自己的事情，无论什么样的大风大浪，都打乱不了我们发展的节奏，在这过程中有三种奇谈怪论千万要不得：

“忍让为上”、病态 “崇美症”、“恐美”。

人民日报25日起连续三天刊发署名文章，从历史和现实的角度，对上述三种奇谈怪论予以批驳，再次突出强调：

敢于斗争才能赢得尊严

自尊自信才能走好自己的路

中国人要有中国人的志气

澎湃新闻注意到，这是自6月初，人民日报陆续刊发《爱国情感绝非民粹主义》《摒弃“恐美崇美”心态》两篇文章后，一次集中地对“恐美崇美”心态的批驳。

本来在中美贸易摩擦的大背景下，中国人民表达出的同仇敌忾是一种正常、理性的爱国情绪，但是却有极小一部分人蔑之以“民粹主义”；甚至还有一部分人“恐美崇美”，认为中国只有投降退让一条路可走，只有成为美国附庸、受其控制、为其打工才有活路。

那么我们想问问：

爱国就是民粹主义？

爱国，是天然的、质朴的；爱国，也是需要表达的。一段时间以来，中美经贸摩擦升级，美国一些政客试图强硬打压中国甚至全面遏制中国发展的举动，伤害了中国普通百姓的感情。面对美国的极限施压、无理打压，中国人怎么可能心如止水、毫无波澜？

把正常的爱国情感与民粹主义联系到一起，显然是别有用心。且不说这种论调偷换概念、是非不分、混淆视听，其无端臆测表达情感的正当性，刻意抹黑爱国之情、报国之志，在本质上反映的是极少数人价值观的扭曲与错位。

还有极少数人的“恐美症”“崇美症”，根子不在现实，而在心理，与中国历史上面对列强欺凌时的投降派一脉相承。恐美与崇美，是一枚硬币的两面，平日里看到的是“外国的月亮比中国的圆”，一遇风浪，就心慌气短、脚跟发软、六神无主、吓破了胆，不惜葬送近14亿中国人追求美好生活的梦想。对此，中国人民怎么可能答应？！

历史与现实中，总是有迹可循。

忍让有用吗？

中外历史上实在太多了。当年，清王朝要“量中华之物力，结与国之欢心”，却招致被瓜分豆剖、亡国灭种的危机；上世纪80年代，日本迫于美国压力签下“广场协议”，最终让日本陷入“失落的二十年”。历史一再警示我们，霸权主义的逻辑从未改变，霸权者恃强凌弱的本性也从未改变，在“丛林法则”面前，退让一步只能换来得寸进尺，委曲一次只会招致更高要价。

“崇美”有用吗？

从文明发展史看，为什么中华文明成为人类历史上唯一一个未曾中断的伟大文明？为什么中华文明虽经5000多年的历史变迁而能始终一脉相承？这不仅在于中华文明具有开放包容、兼收并蓄的品格，能够以和而不同、取长补短的态度学习借鉴其他文明的长处，而且因为中华文明在同其他文明交流互鉴中葆有的那一份强烈的自尊自信。

新中国的成立，意味着中华民族结束了近代一百多年来被侵略被奴役的屈辱历史，中国人民从此站起来了，成了国家的主人；也意味着中国人民从此挺直了精神脊梁，挺起了自尊自信自强的国格与人格。正如毛泽东同志当年豪迈的宣示：“我们中华民族有同自己的敌人血战到底的气概，有在自力更生的基础上光复旧物的决心，有自立于世界民族之林的能力。”新中国成立70年特别是改革开放40多年来，我们走过了发达国家几百年才走完的工业化历程，创造了人类发展史上的奇迹，中国从来没有像今天这样接近民族复兴的伟大目标，中国人民从来没有像现在这样在世界上扬眉吐气！

至于“恐美”， 其心态，脱胎于过度“崇美”，是心理上的两个极端。“恐美症”与“崇美症”，都根源于近代中国的积贫积弱，根源于殖民地半殖民地的社会心理。旧中国，看到上海滩堂而皇之竖立的“华人与狗不得入内”的牌子时，有骨气的中国人会憋一肚子气，没骨气的就可能顿生自惭形秽之感，低下头悄悄躲开。历史上，面对列强侵略，有多少志士仁人抛头颅、洒热血奋起反抗，但也有一些人当汉奸、做走狗留下万世骂名。

如今的新中国与半殖民地的旧中国早已不可同日而语。新中国成立70年特别是改革开放40多年来取得的成就举世公认，即使是美国那些对华抱有敌意的人也不能不承认中国的发展成就，只不过他们硬要把这些成就说成是美国的“恩赐”。即便如此，今天中美两国的发展水平仍有很大差距，美国在经济、科技、军事等方面依然拥有明显优势。改革开放以来，我们打开国门看世界，看到了差距，绝大多数国人看来了奋起直追的志气，但也有极少数人看出的是“美国的月亮比中国的圆”，以致匍匐在地、顶礼膜拜，至今都直不起腰来。40多年来我们一直是向世界发达国家、先进水平学习的，其中美国就是我们一个重要的学习对象，“学习借鉴”成了我们的“后发优势”，我们取得的发展成就与学习借鉴分不开。这个过程中，就有极少数人当“学生”当惯了，面对“老师”的蛮横霸道不讲理，也只会低三下四、忍气吞声。

现在可以看得很清楚，美国一些人就是要借经贸摩擦遏制中国，甚至扬言把中国“打回第三世界”。在这个时候，恐惧、害怕是没有用的。近14亿中国人不可能放弃追求美好生活的权利，中国也不可能改变已经被实践证明了的正确发展道路。中国如果在霸权压力下一味退让，那就真要犯颠覆性的历史错误。上世纪90年代初，面对美国等西方国家的制裁，邓小平同志坚定地说：“中美关系要搞好，但不能怕，怕是没有用的。中国人应该有中国人的气概和志气”“你越怕，越示弱，人家劲头就越大”。小平同志这番话，是总结历史和现实得出的结论。

我们要奉劝这三种奇谈怪论的人：

第一，那种“高调招敌”“忍让为上”“委曲求全”的论调，不是别有用心，就是犯了幼稚病。世人都知道，美国一些人信奉的是“丛林法则”。丛林法则是什么？就是欺软怕硬、弱肉强食。面对视“丛林法则”为圭臬的人，服软、示弱能求得安全吗？恰恰相反，你越服软，人家越是会看你软弱可欺；你越示弱，人家越是要拿你当任其宰割的鱼肉。

第二，病态的“崇美症”，根源于中国近代积贫积弱、备受列强欺凌的屈辱历史，是一种殖民地半殖民地文化的回光返照。改革开放以来中国的发展进步，是我们打开国门、虚心向世界上一切先进文明成果学习的结果，今后我们还要这样做，坚定不移做下去。而现在美国一些人的做法，恰恰是背道而驰，企图关起门来，用隔绝、隔离、封闭来实现美国的“再次伟大”，这注定不会成功。中美经贸摩擦的是非曲直正在接受世界的检视，谁对谁错、谁高谁下，世人自有公论。极少数“崇美症”患者，是把自卑自弃、崇洋媚外的心态抛到太平洋里去的时候了！

第三，患有“恐美症”的人真该拨开迷雾看世界。世界正面临百年未有之大变局，一大批发展中国家群体性崛起，而美国等西方国家却深陷各种麻烦、面临变革压力。现在很多国家的日子都不好过，相比之下，中国的日子算好过的。美国一些人找中国的麻烦，就是见不得我们过好日子，小心眼儿里满是“羡慕嫉妒恨”，对中国使出“围追堵截”百般手段，想把中国挡住、摁住、掐住，不让我们奔跑追梦。然而，公道自在人心，美国一系列单边主义、破坏规则、蛮横霸凌、任性胡来的行为，已经引起国际社会普遍谴责，正在尽失人心。

最后，我们想说的是，这三种奇谈怪论只是极少数人的心态，大多数中国人正以自己的壮志豪情立足本职岗位，做好自己的事情用自己的实际心动投入到伟大征程中去。

澎友cclvfy说：

从我们站起来的那一刻就意味着我们不再退让。

澎友风语＆者说：

中华民族的伟大复兴不是一帆风顺的，必将买过一道道坎，我们在历史的挑战面前要勇往直前，面对强敌“亮剑”，天佑中华，中国一定到达应许之地。

澎友I7zQZn说：

不以物喜，不以己悲，不卑不亢，敢于斗争，奋勇向前！

澎友一点都不好笑以诗言志：

雪压枝头低，虽低不着泥。一朝红日出，依旧与天齐。

一句话：中国人要有中国人的志气，关键时刻，更不能做“长他人志气，灭自己威风”的事情，我们走的是正道、行的是大道，人心和道义在我们这一边。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)