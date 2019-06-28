意大利16个城市拉响高温警报

新华社罗马6月27日电（记者李洁）意大利卫生部27日对包括首都罗马在内的6个城市发布高温红色警报，对10个城市发布未来几天高温红色警报，警报区域几乎覆盖意大利全境。

据当地媒体报道，27日，罗马市区平均气温突破35摄氏度，局地最高气温一度达40摄氏度。预计28日意大利西北部皮埃蒙特大区可能出现43摄氏度的高温，中北部的伦巴第大区、威尼托大区和托斯卡纳大区最高气温也将在40摄氏度上下。

报道说，热浪目前已导致两名老人死亡。

意大利卫生部建议民众在高温天气时避免直接暴露在阳光下，在最热时段不要进行户外剧烈运动。此外，相关部门还提醒民众注意适度使用空调，避免用电高峰引发电力紧张。

报道说，这股来自撒哈拉沙漠的热浪同样影响着欧洲其他国家，预计高温天气还将持续一段时间。有气象专家称，这是有历史记录以来欧洲气温最高的一个6月。

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