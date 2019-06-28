商务部：敦促美方取消对中国企业的打压和制裁

新华社北京6月27日电（记者于佳欣）商务部新闻发言人高峰27日表示，中方坚决反对美方滥用出口管制措施，敦促美方立即停止错误做法，取消对中国企业的打压和制裁。

近日，美国政府再次将五个中国实体列入所谓的出口管制“实体清单”。据悉，今年以来，已有47家中国企业或机构先后被美方纳入这一清单。

高峰表示，美方泛化国家安全概念、滥用出口管制措施的做法，违背市场竞争原则，干扰两国正常的科技交流和贸易往来，损害中美两国企业利益，无益于解决美方一直关注的贸易不平衡问题，中方对此坚决反对。

高峰说，中方始终认为，中美在高技术领域不断深化合作、扩大良性互动，有利于提高人民的福祉，符合两国乃至全球的共同利益。“我们敦促美方立即停止错误做法，回到合作的轨道上来。”

有媒体问，美国联邦快递是否可能因近期对中国公司采取的系列行为，被列入中国的“不可靠实体清单”，高峰表示，关于什么企业会被列入其中，有关制度具体细节将于近期公布。具体来说，要考虑该实体是否存在针对中国实体实施封锁、断供或者其他歧视性措施行为；该实体行为是否基于非商业目的，违背市场规则和契约精神；该实体行为是否对中国企业或相关产业造成实质损害；该实体行为是否对国家安全构成威胁或潜在威胁。

高峰强调，那些遵守中方法律法规、遵守市场规则、遵守契约精神的企业，完全不必担心。中方将依法保护在华企业的合法权益。坚决维护以法治和契约精神为基础的市场秩序。

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