阿曼要在巴勒斯坦设使馆 巴勒斯坦表示欢迎

阿曼外交部26日宣布，将在约旦河西岸设立驻巴勒斯坦使馆，以示对巴勒斯坦民众的支持。
一场以巴勒斯坦经济为主题的研讨会同一天在巴林召开，巴勒斯坦和阿曼都没有派代表参加。
【阿曼示支持】
阿曼外交部在一份声明中说，阿曼一直支持巴勒斯坦民众，“阿曼苏丹国决定向巴勒斯坦国派驻大使级别的外交使团”。
阿曼外交部一个代表团将访问约旦河西岸城市拉姆安拉，为建立使馆做准备。
拉姆安拉是巴勒斯坦民族权力机构所在地。
巴勒斯坦民族权力机构1994年创建，是阶段性、过渡权力机构，下设政府。
路透社以一名消息人士为来源报道，以色列2006年轰炸加沙地带以后，阿曼关闭设在那里的外交机构，但与巴勒斯坦民族权力机构保持密切联系。
阿曼外交事务大臣优素福·本·阿拉维·本·阿卜杜拉去年访问拉姆安拉，会晤巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯。
【巴方表欢迎】
巴勒斯坦解放组织高级官员哈南·阿什拉维欢迎阿曼方面的决定，同时欢迎所有承认巴勒斯坦国家地位的做法。
她26日在拉姆安拉一场记者会上说：“我希望（阿曼）使馆将帮助阿曼政府真正了解（遭）以色列占领是什么状况。”
以色列在1967年第三次中东战争中占领约旦河西岸和东耶路撒冷，随后开始在两地兴建犹太人定居点。巴勒斯坦寻求依据1967年边界建立以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国，实现巴勒斯坦难民回归。
路透社报道，阿曼过去一直在为化解巴以冲突出谋划策，但不是直接调解方。
阿什拉维同时“提醒”，阿曼最好不要把新设驻巴使馆当作跳板，寻求与以色列建立正式外交关系。“设立使馆如果附加政治条件，必将产生不良效果。”
埃及和约旦是仅有两个与以色列签署和平协议的阿拉伯国家。阿曼是第一个接待以色列总理本雅明·内塔尼亚胡访问的海湾国家。
【拒赴巴林会】
阿曼将成为第一个在巴勒斯坦设使馆的海湾阿拉伯国家。阿曼宣布设使馆决定的同一天，在海湾国家巴林，一场以巴勒斯坦经济为主题的研讨会正在召开。
“和平促繁荣”研讨会25日至26日在巴林首都麦纳麦举行，由美国和巴林合办。美国借机推出解决巴以问题的所谓“世纪协议”经济方案，避而不谈涉及巴方核心诉求的政治方案。
巴勒斯坦抵制会议，以色列没有派出政府代表与会。阿曼没有派代表参加，以示支持巴勒斯坦立场。
多数阿拉伯国家派出低级别代表团。与会阿拉伯国家重申一贯立场，即以1967年第三次中东战争以前的边界为依据建立巴勒斯坦国。（杜鹃）（新华社专特稿）
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