俄国防部签署多项武器采购合同

新华社莫斯科6月27日电 俄罗斯国防部27日在莫斯科与本国军工企业签署多项武器装备采购合同，总金额超过1万亿卢布（约合1090亿元人民币）。
据塔斯社报道，俄国防部当天在“军队-2019”国际军事技术论坛上与27家企业举行了武器采购签约文本交换仪式，俄总统普京出席。俄国防部此次签署的46项武器采购合同涉及第五代苏-57战机、米-28NM武装直升机、677型“拉达”级潜艇、885M型“白蜡树-M”级核潜艇等。
俄罗斯工业和贸易部长曼图罗夫在论坛期间对媒体说，国防部此次采购了76架苏-57战机。另据俄国防部副部长克里沃鲁奇科透露，俄军还将获得98架米-28NM武装直升机和两艘“白蜡树-M”级核潜艇。
俄罗斯国防部主办的“军队-2019”国际军事技术论坛25日至30日在莫斯科远郊爱国者公园举行。本届论坛旨在展示俄罗斯以及其他国家先进军事技术和武器装备，推动各国军方、军工及科研单位加强合作。
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