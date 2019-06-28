蓬佩奥访印：双方分歧明显 美印关系有“三点痛处”

美国国务卿迈克·蓬佩奥26日在印度首都新德里会晤印度总理纳伦德拉·莫迪和外交部长苏杰生（苏布拉马尼亚姆·贾伊尚卡尔）。

双方在贸易、防务等领域分歧明显。按照路透社的说法，美印关系有三点“痛处”。

【痛处一：贸易摩擦】

蓬佩奥25日晚抵达印度，是莫迪5月连任总理后到访的首名美国政府高级别官员。他26日承认，美印之间有分歧。

蓬佩奥与苏杰生会晤后告诉媒体记者：“美方明确表示，我们寻求扩大市场准入、消除贸易壁垒。”

苏杰生说，美印关系当前“需要过滤杂音”。

美国去年对印度钢铝产品加征关税，今年6月初以“印度未能确保向美国提供公平、合理的市场准入条件”为由，宣布取消给予印度的普遍优惠制待遇。印度6月16日起对包括杏仁、豆类和核桃在内的28种美国输印产品加征关税。

就美印贸易摩擦，蓬佩奥说，两国将尽最大努力确保“正确的人在正确的位置解决这些问题”。

印度媒体当晚问到如何才能恢复印度的普惠制待遇，蓬佩奥回答：“我们将努力恢复这些关系。我相信我们能做到。”但他没有详说。

蓬佩奥27日上午离开印度，前往日本大阪。莫迪和美国总统唐纳德·特朗普将在大阪二十国集团首脑会议期间会面。

印度智库印度国际关系研究委员会创始人、前驻美高级外交官妮兰·德奥认为，莫迪与特朗普会面时，有可能宣布双方就解决贸易问题取得进展。“如果就贸易问题要发布某种声明，将会发生在莫迪和特朗普会面时。”

【痛处二：购买S-400】

美印另一大分歧是双方就印方购买俄罗斯生产的S-400型防空导弹系统各持己见。

苏杰生说，双方当天讨论了防务合作，但印度将以国家利益为导向。“我想，蓬佩奥国务卿知道，我已经向他详细解释……我们将做符合我们国家利益的事。”

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京去年10月访问印度期间，两国就印度购买俄制S-400型防空导弹系统签署协议，合同金额52亿美元。俄罗斯一直是印度的主要军火供应方。

美国对这一交易持保留态度，正威胁将对同样打算购买S-400系统的土耳其施行制裁。美联社报道，美国过去两年是对印度出口军火最多的国家。另外，两国双边贸易额稳步增长，增至每年1500亿美元。

印度智库专家德奥说，美国和印度就关联伊朗和俄罗斯的两大议题“分歧很大”。

【痛处三：原油进口】

美国今年5月不再给予部分国家和地区进口伊朗原油的制裁豁免，印度停止从伊朗进口原油，但印方一直努力争取将豁免延长。印度官员表示，他们理解美国对伊朗的担忧，但印度经济受到打击。

苏杰生26日说，国际能源供应应该保持稳定、可预见和可承受。“我认为蓬佩奥国务卿肯定非常、非常能接受这一担忧。”

印度外长说，印度是世界第五大经济体，85%的能源依赖进口，且很大部分来自海湾地区，“所以我认为他（蓬佩奥）肯定知道……我们的利益所在”。

蓬佩奥说，他们在会晤中没有讨论制裁豁免。他当天晚些时候说，美国将努力确保印度能够进口足够的原油。

苏杰生还就美伊紧张关系表达担忧。他说，美伊发生的任何冲突都可能导致中东石油出口中断并且危及印度在中东地区侨民的安全。

蓬佩奥当天早些时候与莫迪会晤。印度外交部发言人拉维什·库马尔在社交媒体“推特”写道，双方“就印美关系中的各个方面”交换意见，“共同努力进一步深化我们的战略伙伴关系”。

数以百计印度民众25日在新德里游行，抗议蓬佩奥访印，批评美国的中东政策。示威者打出“不要对伊朗发动战争”“不要干涉伊朗”等标语，敦促印度政府不要停止从伊朗进口原油。一些示威者呼吁美国停止对古巴和委内瑞拉政府施压，称那是“帝国主义”行径。

“美国希望与像印度这样的国家保持主仆关系，”示威者阿伦·库马尔告诉美联社记者，“我们反对。我们希望两国关系平等。”（王雪梅）（新华社专特稿）

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