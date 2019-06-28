阻碍竞争 欧盟对美国芯片企业博通作反垄断调查

欧盟委员会对美国芯片企业博通公司正式作反垄断调查。欧盟委员会认为，博通利用自身在调制解调器和电视机顶盒市场的优势阻碍竞争。

欧盟委员会同时说，将采取行动，即使调查没有得出结论，仍命令博通公司立即停止某些做法。欧盟委员会认为，这些做法阻碍竞争。

美国《华尔街日报》26日报道，这一强制令是欧盟及其反垄断机构18年来首次采取类似临时措施。一些人士敦促欧盟委员会更频繁采取这一做法，理由是正式调查过程往往需要数年时间。

欧盟委员玛格丽特·韦斯塔格说，博通在合约中设置限制性条款，“将竞争对手排挤出市场”。

具体而言，博通的做法包括给客户设置独家采购义务以及捆绑销售部分产品。

欧盟委员会发言人里卡多·卡多索说，博通现在的“反竞争效力”值得欧盟出手紧急干预，从而“避免对竞争产生严重、不可修复的伤害”。以博通的规模，如果规模较小的竞争对手被挤出市场，即便调查最终得出结论，这些规模较小的对手也难以重返市场。

博通公司回应，欧盟调查毫无价值；调查预期对它的机顶盒或宽带调制解调器业务不会产生任何实质性影响。另外，博通与客户的合同将依然有效。

这并非欧盟委员会首次对美国技术企业作类似调查。今年3月，欧盟委员会对美国谷歌公司处以14.9亿欧元罚款，理由是谷歌滥用市场主导地位、排挤互联网广告服务领域的竞争对手。

这是谷歌两年内第三次在欧盟“吃罚单”。欧盟去年以谷歌利用“安卓”手机操作系统垄断市场、排挤竞争对手为由，对它罚款43.4亿欧元；那以前，欧盟认定谷歌操纵购物比价搜索结果、不公平地引导客户使用谷歌购物服务，开出24.2亿欧元罚单。（卜晓明）（新华社专特稿）

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