墨西哥等国政界人士、专家学者：坚决反对贸易保护主义

新华网北京6月28日电（刘梦姣 郭梦妍）近日，在北京举行的第二十九届万寿论坛上，来自墨西哥、英国、马来西亚等国家的政界人士和专家学者在接受媒体采访时纷纷表示，世界上许多国家都是贸易保护主义的受害者。期望中美贸易谈判能达成协议，看好中国经济持续稳定发展。

6月25日，第二十九届万寿论坛在京举行。新华网 刘梦姣 摄

“贸易战其实只是一个伪装，”墨西哥国际事务理事会理事、前墨西哥驻韩国大使阿克斯塔认为，美国政府发起贸易战不是因为中美贸易对美国来说不公平，其真实原因是担心中国成为世界第一大经济体。

阿克斯塔认为，今天的世界已经发生了很大的变化，新兴经济体开始崛起，其中最具代表性的力量之一就是中国。“过去的数十年间，中国未同其他国家发生过战争，一直在发展。中国政府还推动了教育、自由贸易等领域的国际合作，加强了技术创新政策交流。”

“如果所有国家都能像中国这样，我们会创造出一个更为公平的世界。”阿克斯塔说。

当前，中美贸易谈判遭遇挫折。对此，英国工党全国执委会成员莎拉·欧文表示，很希望中美双方能达成协议。因为没有人能够从贸易战中获利。尼日利亚国家政策和战略研究所高级研究员乌马尔认为，中美两国间需要的并不是贸易战，而是合作的伙伴关系。

“我坚决反对中美贸易战，”墨西哥拉法埃尔·普莱西亚多基金会理事、国家行动党前主席、前众议长阿纳亚说，“墨西哥也没有从美国挑起的贸易战中幸免。墨西哥的出口商品约有80%销往美国。（美国加征）关税不仅影响了中国，对于墨西哥来说，也是一个大问题。”

在阿纳亚看来，美国政府的贸易保护主义做法，给世界经济带来了很大的不确定性，会导致投资下降、经济增长缓慢以及失业率上升。“整个世界不需要这种贸易保护主义做法。所有信奉自由贸易的国家都应该联合起来发声。”

“中国的经济体量非常巨大，”阿纳亚说，“如果中国的经济增长减速，那么世界的经济也会跟着减速。不过，我相信，中国经济的增长势头会继续保持下去，因为世界各国民众都能从中受益。”

对于中国经济的发展前景，马来西亚诚信之家智库经济学家萨马拉森纳也表达了乐观，“历史已经证明，没有什么能够动摇中国的经济增长趋势。”萨马拉森纳说，“美国高估了自己的经济能力，低估了中国经济的韧性。”

“未来，中国和东盟应该加大双边贸易合作力度”，萨马拉森纳说，如果中国与东盟国家、“一带一路”沿线国家和地区的经贸合作进一步提质升级，中国经济的韧性将进一步增强。（实习生谭格格对此文亦有贡献）

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