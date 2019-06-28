法国一城市发生枪击事件致两人受伤

新华社巴黎6月27日电（记者徐永春）据法国媒体27日报道，法国西北部城市布雷斯特当天下午发生枪击事件，造成两人受伤，枪手随后自杀身亡。

据法国资讯电视台BFMTV报道，当天下午，一名男子在布雷斯特市蓬塔内森区一座清真寺前开枪，造成两人受伤，其中包括一名阿訇。枪手随后驾车逃走。警方在相邻的吉帕瓦市找到涉案车辆，发现枪手已经开枪自杀。

报道说，此次枪击事件动机尚不清楚。巴黎检察院反恐部门正协助布雷斯特市检察院展开调查。

法国内政部长卡斯塔内当天在社交媒体上表示，他已经要求加强法国各地宗教场所的安全措施。

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