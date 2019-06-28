6名“伊斯兰国”武装分子在伊拉克北部被打死

新华社巴格达6月27日电（记者张淼）伊拉克军方27日说，伊安全部队和美国主导的打击极端组织“伊斯兰国”国际联盟当天在伊北部尼尼微省展开清剿行动，打死6名“伊斯兰国”武装分子并摧毁一批爆炸装置。

伊拉克国防部发表声明说，国际联盟当天出动空中力量对尼尼微省一处“伊斯兰国”武装分子藏匿的地道实施空袭，炸死4名武装分子。伊安全部队在尼尼微省靠近叙利亚边界的拜阿季镇附近的搜捕行动中击毙两名武装分子。

此外，伊安全部队在摩苏尔东北部巴希加镇附近进行搜查时，发现“伊斯兰国”武装分子遗留的爆炸装置和炮弹等，随后将其摧毁。

2017年12月，伊拉克宣布取得打击“伊斯兰国”的历史性胜利，但目前伊境内仍有一些极端分子残余伺机发动袭击。

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