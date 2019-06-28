美民主党总统竞选人辩论开场 特朗普成众矢之的

美国民主党总统竞选人电视辩论26日晚开场。由于竞选人数太多，辩论分为两场。

首场集中辩论移民政策、医保改革等经济和社会议题；共和党籍总统唐纳德·特朗普是所有人共同的抨击对象，至于“谁最有可能阻挡特朗普连任”，形势不明朗。

【面孔太多】

民主党内正式宣布竞选总统、并且有资格参加电视辩论的人多达20人，因而辩论分为26日和27日两场，每场10名“辩手”，由提供辩论平台的全国广播公司随机分组。

多数民意调查中支持率领先的民主党竞选人、前副总统乔·拜登被分在第二场。

民主党竞选人几个月前就在各个关键州开始竞选活动，电视辩论开场意味着进入2020年总统选举的新阶段，竞选人借这一平台集中“露脸”，接受选民检验和评判，指望“杀出重围”。

只是，按照美联社的说法，大部分美国民众先前对众多面孔的民主党党内选战不够关心，而民主党内指望借两个小时首场辩论让竞争形势明朗化的期待已经落空。

首场辩论的“明星”选手是马萨诸塞州联邦参议员伊丽莎白·沃伦，她的“高光”时刻之一是在面对“谁愿意完全放弃私人医疗保险、换取政府提供的全民医保产品”提问时举手。当晚10名选手中，仅有她和纽约市长比尔·德布拉西奥（中文名“白思豪”）支持这一方案。

民主党人贝拉克·奥巴马任总统时，费力推行医疗保险改革，希望普及政府补贴的“平价医保”产品。医保改革法案虽获通过，共和党迄今没有放弃推翻法案的努力，民主党内同样意见分歧严重。

定于参加27日第二场辩论的另一名竞选人伯尼·桑德斯主张建立由政府埋单、运营的“全民医疗保险”体制、完全摒弃私人医保市场，沃伦声明她支持桑德斯的立场。不过，首场辩论的多数竞选人主张“公私并行”。

【分歧明显】

美联社报道，首场辩论显示民主党人一致渴望击败特朗普，但就“什么样的候选人最有可能实现这一目标”有分歧。

一边是沃伦、桑德斯为代表的“激进派”，呼吁对美国现行政策作大幅改革，包括推行全民医保、免费大学、免费托儿服务，对外来移民更宽容，对富人增税……以增进“社会公平”。

沃伦被质问这类激进措施是否会拖累美国经济，她回答：“现在这个经济体制为谁服务？它造福于占比越来越小的顶层人士……这是实打实的腐败……我们需要作结构性改变。”

另一边是所谓“温和派”或“实用派”，包括还没有上场辩论的前总统拜登以及知名度不高的前马里兰州联邦众议员约翰·德莱尼，试图走“中间”路线，指望吸引尽可能多的派别支持。

【特朗普嫌“无聊”】

不出预料，现任总统特朗普及其政策成为民主党竞选人的众矢之的，但没有成为当晚辩论焦点。华盛顿州州长杰伊·英斯利把特朗普称为“美国安全的最大威胁”。

移民政策辩论显现民主党竞选人与特朗普强硬立场的显著差别，同时暴露民主党内鲜明分歧。

曾担任奥巴马政府住房与城市发展部长的朱利安·卡斯特罗呼吁党内对手与他联手修改移民法律，寻求将移民非法入境美国不再列为刑事犯罪。他的立场得到沃伦、英斯利等多人支持，但反对者说这不利于打击边境的毒品和人口走私犯罪。

辩论举行时，特朗普正在飞往日本出席二十国集团峰会途中。他行前说，会在总统专机“空军一号”上收看电视辩论。

他当晚在社交媒体“推特”发布的第一条评语全部用英文大写字母写成：“无聊！”（沈敏）（新华社专特稿）

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