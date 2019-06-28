面对美国施压　伊朗回应称“不屈服、不求战”

伊朗最高领袖大阿亚图拉阿里·哈梅内伊26日回应美方最新制裁，称伊朗“不会屈服”于外部压力。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼同一天说，伊朗永远不寻求与美国开战，建议美方重新回到2015年伊朗核问题全面协议，缓解双方紧张局势。

【不屈服】

哈梅内伊当天在首都德黑兰向公众发表讲话，说伊朗“寻求尊严、独立和进步”，外部施压不会影响伊朗人。

他说，美国作为“战争、冲突和掠夺的源头”指责和侮辱伊朗，但“伊朗不会向那些侮辱屈服”。

美伊关系近期持续紧张，因伊方击落美方无人机、美方据信对伊方发起网络攻击等事件而加剧。美国总统唐纳德·特朗普24日签署行政令，对哈梅内伊和多名伊朗伊斯兰革命卫队高级军官施加经济制裁。

伊斯兰革命卫队总司令侯赛因·萨拉米26日说，美方举动显示“绝望”。

他告诉伊朗伊斯兰共和国通讯社，“美方最近对革命卫队高级军官的制裁显现绝望”，有意在美方无人驾驶侦察机遭伊方击落后挽回“颜面”。

伊方指认美军无人机入侵领空，因而加以击落。美方否认伊方指认，特朗普宣称最后时刻放弃对伊朗施行军事打击的念头，转而施加更多制裁。

【不求战】

伊斯兰共和国通讯社当天援引总统鲁哈尼的话报道，伊朗“永远不寻求对美国开战”，他正在努力控制局势。

鲁哈尼与法国总统埃马纽埃尔·马克龙通话时说，“伊朗无意加剧地区紧张，永远不寻求与任何国家开战，包括美国”，伊朗一直致力于地区和平与稳定，将在这方面“作出努力”。

伊朗5月宣布准备放弃履行伊核协议中的部分条款，给协议其他签署方2个月时间制定方案，帮助伊方绕过美方制裁、维持国际经贸往来，包括原油出口。伊方25日说，7月7日限期截止，将“被迫”放弃更多条款。

鲁哈尼告诉法国领导人，伊朗遵守协议的基础是欧洲履行支持伊朗经济的承诺，这些承诺迄今没有落实。

伊朗先前说，停止履行的一项协议内容是不再遵守浓缩铀储量最高限制。一些政治分析师担心，这一举动可能触发“滚雪球效应”；伊朗一旦突破储量和浓度限制，拥有核武器只是时间问题。

【提方案】

鲁哈尼26日建议美国回到2015年伊核协议框架。德新社解读，与近期言论对比，鲁哈尼语气显现“缓和”。

“我们只能告诉美国人，你们的方式（退出协议）是一项错误”，鲁哈尼在内阁会议中说，“那将是确保各方利益的最短路径……对全世界、本地区，尤其是国际核不扩散条约有好处。”

不过，他坚持只有美方重返协议、取消制裁，伊朗才会与美国对话，同时警告美国不要因无人机遭伊朗击落而采取军事行动。

围绕美伊关系波及中东地区和平稳定，联合国安全理事会24日敦促双方以对话代替对峙。

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫26日说，俄方将努力劝说美国和伊朗开始“文明”对话，“当然，首先得终结最后通牒、制裁和讹诈之类做法”。（田野）（新华社专特稿）

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