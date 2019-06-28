普京：希望与特朗普讨论《新削减战略武器条约》

据外媒报道，俄罗斯总统普京与美国总统特朗普，28日将在日本大阪举行的G20峰会期间举行会晤。普京表示，希望与特朗普就《新削减战略武器条约》展开讨论。

普京说：“我们说过准备进行谈判，延长美俄间的这一条约，但我们尚未看到美国方面的任何回应或提议。2021年条约就到期了，如果目前还未开始谈判，那条约将结束。”

普京强调称：“如果连这个条约都不复存在的话，那么世界上就根本不会有任何遏制军备竞赛的工具了，这很糟糕。”

白宫发言人表示，特朗普和普京将于当地时间下午2点在大阪会面。

俄总统助理尤里·乌沙科夫表示，会晤可能将谈及叙利亚、阿富汗、委内瑞拉和伊朗等问题。两位总统将分别有四或五名官员陪同出席，虽然会谈计划持续一个小时，但“很多事情将取决于领导人自己”。

据报道，特朗普和普京上次会晤是在2018年7月的赫尔辛基。

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