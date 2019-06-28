2019留法艺术新锐作品展在巴黎举办

人民网巴黎6月27日电（记者葛文博）27日晚，《2019留法艺术新锐作品展》在巴黎高等文化艺术管理学院画廊举办开幕仪式，19位留法学子和旅法艺术家的当代艺术作品在展览上亮相。中国驻法国大使馆教育处公使衔参赞杨进、巴黎高等文化艺术管理学院校长Boris Grebille等出席展览开幕式并致辞。

杨进表示，2019年是中法建交55周年，也是留法勤工俭学100周年，中法在教育和文化方面的交流具有悠久的传统。法国的艺术教育已经为中国塑造了几代优秀的艺术家，如徐悲鸿、刘海粟、吴冠中、赵无极等。而今中国留法青年艺术家在法国越来越活跃，也使法国的艺术更加丰富多彩。

Boris Grebille表示，很荣幸能够与中国驻法使馆教育处共同举办这场展览，也很高兴看到一批优秀的留法学子及艺术家的作品。

众多法国艺术领域的专业人士、艺术院校学子、在法留学生团体代表等观看了展览，并与到场的参展艺术家进行深入交流。

本次展览由中国驻法国大使馆教育处主办，巴黎高等文化艺术管理学院、全法学联、巴黎公派生联谊会等协办。主办方在全法范围内公开征集作品，历时一个多月，由专业的评审团队在众多投稿作品中，最终选出19位留法学子和旅法艺术家的20余件当代艺术作品。展览分为抽象自然、人文肖像和实验探索三个主题，作品包括传统水墨、陶瓷雕塑、综合材料装置、三维动画等多种形式。展览将持续至7月3日。

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