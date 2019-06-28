【国际锐评】关税威胁无法解决问题



中方对解决经贸问题的立场一以贯之，始终主张坚持平等对话，照顾彼此合理关切。一年多来，中方本着最大诚意，以最大努力，与美方共进行了十一轮中美经贸高级别磋商，并取得很大进展。然而，美方三次出尔反尔，不断升级关税，导致中美磋商严重受挫。

中方始终把平等对话作为解决经贸问题的首选，但合作有原则，磋商有底线。5月以来，美方对2000亿美元中国输美产品提高加征关税税率、打压中国企业，中方采取一系列应对措施，提高对美方商品加征关税税率、建立“不可靠实体”清单制度、警告不要想利用中国出口稀土制造的产品反用于遏制打压中国的发展等，这些措施坚决有力，已经清晰地表明中方捍卫自身核心利益的坚定意志与决心，美方对此不应再有任何误判。

目前，中美已经形成高度互补、深度融合的利益格局。双方合则两利，斗则俱伤；贸易战没有赢家，只会损人害己。据《华尔街日报》报道，美国有82%的进口移动电话、94%的笔记本电脑、85%的三轮车和滑板车以及98%的游戏机来自中国。正因此，在近期举行的美国政府拟对约3000亿美元中国输美产品加征关税的听证会上，来自全美多个行业的314名代表中，有303人反对加征关税，占比达到96%。他们认为，中国产业链上下游完整，基础设施完善，劳动力充足而且训练有素，具备明显优势，如果将产业链转移出中国，只会让美国企业陷入困境。美国耶鲁大学高级研究员史蒂芬·罗奇近日表示，“美国政府对关税作用存在根本误解”，大量证据表明，加征的关税是由美国进口商而非中国出口商支付。对于美国国内各个社会群体反对加征关税的强烈声音，美国政府不可置若罔闻。

人们注意到，在G20大阪峰会开幕前，东道主日本发布 2019年《通商白皮书》，对日益高涨的贸易保护主义敲响警钟，指出贸易限制措施增多拉低全球经济增长，为此呼吁相关国家保持克制。事实上，这也是G20绝大多数成员的普遍呼声和共同关切。不要忘记，上世纪30年代美国通过《斯穆特—霍利法案》后，全球贸易暴跌60%，经济衰退演变成大萧条。今天，美国采取的关税措施令G20成员深受其害、不堪其苦。支持多边主义、反对单边主义，支持开放包容、反对保护主义，应成为大阪峰会的主流声音。

作为一个负责任经济体，中方为维护全球经济增长前景与民众利益，会理性对待中美经贸问题，但不会畏惧任何压力与威胁，已做好充分准备迎接任何挑战。中美要达成协议，只有平等对话这一个途径。关税施压，对中国任何时候都不会起作用。只有相向而行，拿出真正的诚意与行动，才有可能解决中美经贸问题。（国际锐评评论员）

(责编：黄晓蔓(实习生)、燕勐)