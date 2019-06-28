中日韩产业博览会9月潍坊举行

本报北京6月27日电 （记者聂传清）以“产业创智赋能、开放融合共赢”为主题的第五届中日韩产业博览会暨第二届贸易投资洽谈会，将于9月20日至22日在山东省潍坊市举行。这是记者从26日在京举行的第五届中日韩产业博览会暨第二届贸易投资洽谈会新闻发布会上获悉的。

据悉，本届博览会由中国国际商会、日本国际贸易促进协会、韩国贸易协会和中日韩三国合作秘书处主办，中国国际商会会展部、山东省贸促会、潍坊市人民政府承办，紧紧围绕招商引资、招才引智和高水平对外开放，全面打造中日韩多领域产业合作平台和新旧动能转换平台。

中日韩产业博览会办公室主任苏守镇介绍，本届博览会包括展览会、主旨论坛和系列“双招双引”贸易投资洽谈会等内容。展览会设中日韩智能制造展览会、中日韩美好生活展览会、中日韩国际食品展览会、大型高端装备制造及房车展览会、文化旅游展览会等五大板块。博览会主旨论坛是中日韩产业合作发展论坛。系列“双招双引”贸易投资洽谈会，包括中日韩人才交流发展大会、中日韩商协会圆桌会议、中日韩智能制造项目对接会、重点合作项目签约仪式等。

苏守镇说：“目前，博览会招展招商、项目对接等各项筹备工作，正在紧张有序推进。”

据了解，2015年以来，中日韩产业博览会已连续举办四届。四届博览会参展企业1793家，累计到会国内外采购商7.13万人，集中签约项目143个，涉及30多个国家和地区，总投资额767.3亿元，实现贸易总额216.5亿元。

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