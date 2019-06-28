望美通过平等对话与合作解决问题

据新华社北京6月27日电 （记者于佳欣）商务部新闻发言人高峰27日表示，合作是中美双方唯一正确选择，希望美方能充分听取业界普遍呼声，摒弃错误做法，通过平等对话与合作解决存在的问题。
近日，美国贸易代表办公室在华盛顿就拟对华约3000亿美元商品加征关税举行听证会，超九成代表反对加征关税，认为这将损害美国就业和经济，直接冲击美国消费者。
对此，高峰在商务部当日召开的例行新闻发布会上说，这些充分证明，合作是中美双方唯一正确的选择。
对于加征关税问题，高峰强调，中方态度十分明确，我们一贯反对单边加征关税的贸易霸凌做法。望美方能够听取业界呼声，摒弃错误做法，通过平等对话与合作解决存在的问题。
高峰还说，中美双方牵头人6月24日进行了很好的通话，此后双方经贸团队继续保持了联系和沟通。目前，双方经贸团队正在按照两国元首通话的指示进行沟通，为两国元首大阪会晤做好经贸方面的准备。
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