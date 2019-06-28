美方再次抹黑“一带一路”倡议

外交部：自弹自唱 自讨没趣

新华社北京6月27日电 （记者侯晓晨）针对美国国务卿蓬佩奥再次抹黑“一带一路”倡议，外交部发言人耿爽27日表示，奉劝美方个别人士不要再自弹自唱，自讨没趣。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，日前，美国国务卿蓬佩奥在访问印度期间称，地区国家已经认识到，“一带一路”倡议虽无附加条件，却附带枷锁。各国不希望以让渡主权为代价发展基础设施、数字联通和能源合作。中方对此有何评论？

“我不知道蓬佩奥先生中了什么邪，对‘一带一路’倡议如此念念不忘，走到哪儿，说到哪儿。”耿爽说。

“遗憾的是，他对‘一带一路’的攻击抹黑似乎别人并不买账，他劝阻其他国家退出‘一带一路’合作似乎也并不奏效。为什么会这样？蓬佩奥先生自己应该好好想想。”耿爽说。

耿爽说，如果“一带一路”倡议真如他所说是个枷锁，怎么会有如此多的国家和国际组织积极地参与和响应？如果这些国家不参与“一带一路”合作，谁能帮助他们加快基础设施建设，加快经济社会发展？难道是打着“美国优先”旗号的美国吗？美国能提出具体举措吗？能拿出真金白银吗？

“我想对于这些，国际社会看得清清楚楚，想得明明白白。蓬佩奥先生心里可能也有答案。在此我要再次奉劝美方个别人士，不要再自弹自唱，自讨没趣。”耿爽说。

美方威胁要加征额外关税

外交部：吓唬不了中国人民

据新华社北京6月27日电 （记者侯晓晨）外交部发言人耿爽27日在回应美国总统特朗普日前威胁要对中国加征额外关税的提问时说，这吓唬不了中国人民。中国人不信邪、不怕压，从来不吃这一套。

当日例行记者会上，有记者问，据报道，26日，美国总统特朗普接受采访时称，过去几天美中就经贸问题交换了意见，双方可能会在G20峰会期间达成协议，如达不成协议，他会对中国加征额外关税。中方对此有何评论？

耿爽说，中方始终主张通过对话协商解决中美经贸摩擦，但同时也会坚定捍卫自己的正当合法权益。“美方威胁要对中方加征额外的关税，这吓唬不了中国人民。中国人不信邪、不怕压，从来不吃这一套。”

“我再次奉劝美方，打贸易战、加征关税损人害己，根本解决不了问题。希望美方认真听一听这几天美国国内不同团体和广大民众对贸易战和加征关税的反对声音，在G20大阪峰会期间也认真听一听国际社会对单边主义、保护主义和霸凌行径的抵制声音。”耿爽说。

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