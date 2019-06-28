一带一路经济信息共享网络成立

本报北京6月27日电 （记者尚凯元、喻思南）全球30多家机构共同发起的“一带一路”经济信息共享网络27日在北京宣告成立。这是落实第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单的重要举措，对深化中外媒体和研究机构在经济信息领域的交流合作有着积极意义。

“一带一路”经济信息共享网络由新华通讯社牵头发起，创始成员来自亚洲、欧洲、非洲、拉丁美洲、大洋洲的26个国家和地区，包括国际知名通讯社、信息服务机构、研究机构等，旨在通过建立完善的经济信息国际传播体系，消除信息不对称，为“一带一路”倡议参与各方提供示范、引导和服务，助力政策沟通的深化、设施联通的加强、贸易畅通的提升、资金融通的扩大、民心相通的促进，吸引更多国家和地区加入“一带一路”建设，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力。

当天，“一带一路”经济信息共享平台正式上线，这个平台将用于成员机构间进行信息交换和业务合作。针对“一带一路”共建各方的需求，成员机构可以实时免费共享“一带一路”相关的投资、贸易、产业、项目、企业等动态信息和研究成果。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 07 版）

(责编：黄晓蔓(实习生)、燕勐)