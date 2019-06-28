本报北京6月27日电 新华社27日播发评论员文章《合作共赢的阳光大道必将越走越宽——坚定必胜信心，应对风险挑战》，全文如下：

上合、亚信“双峰会”凝聚深化合作等共识，中欧投资协定谈判取得积极进展，首届中国—非洲经贸博览会拉开帷幕……面对单边主义和保护主义抬头、美方不断升级中美经贸摩擦的复杂形势，中国坚定不移走合作共赢之路，为动荡的世界注入宝贵的信心，得到了国际社会的广泛认同和支持。

当今世界，处于百年未有之大变局。世界多极化、经济全球化大势不可阻挡，人类的命运从没有像今天这样紧密相联，各国的利益从没有像今天这样深度融合。但同时，治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字等挑战也日益严峻。变局之中，要合作还是要对立，要开放还是要封闭，要互利共赢还是要以邻为壑，人类发展处在何去何从的十字路口。

正如习近平主席指出的，面对变局，群策群力、合作共赢是各方的正确选择。世界银行日前发布的研究报告显示，“一带一路”倡议全面实施可使3200万人摆脱中度贫困状态，使全球贸易增加6.2%、全球收入增加2.9%。推动共建“一带一路”，正是中国与各国务实合作、互利共赢的生动写照。

秉持共商共建共享的理念，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展，让发展成果惠及更多国家和人民——中国理念、中国方案，让共同利益“蛋糕”越做越大，开辟出日益广阔的发展前景。今年前5个月，中国货物贸易进出口总值12.1万亿元人民币，同比增长4.1%，对“一带一路”沿线国家合计进出口更是增长9%。联合国秘书长古特雷斯感言，各国应当抓住“一带一路”合作带来的机遇，实现互利共赢。

当中国高扬合作之帆，与各国共享发展机遇、共创美好未来的时候，美国一些人仍然陷入零和博弈、你输我赢等陈腐观念难以自拔，把互利共赢的国际贸易看成是美国“吃亏”的买卖，把优势互补的经贸合作看作“不公平竞争”，到处挥舞加征关税大棒，实施长臂管辖，搞画地为牢的贸易保护主义，给艰难复苏的世界经济蒙上阴影。

“欲粟者务时，欲治者因势。”尽管国际形势风云激荡，但和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可逆转。因为顺势而为，契合各国谋发展、求合作的共同愿望，首届中国国际进口博览会吸引来自五大洲的3600多家企业参展，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛达成283项务实成果，中国扩大开放一系列新举措受到国际社会普遍欢迎。因为逆势而动，加征关税政策在美国国内怨声载道，美式霸凌在国际上更是处处碰壁，连美国的盟友都纷纷表示不满。中国西班牙贸易协会主席卡洛斯·维莱斯认为，在美方挑起的这一场贸易战中，世界是站在中国这一边的，因为“中国的发展代表着未来的方向”。事实一再说明，合作共赢是大势所趋、人心所向，封闭僵化最终只能走进死胡同。树立双赢、共赢的新理念，在追求自身利益时兼顾他方利益，在寻求自身发展时促进共同发展，包容普惠、互利共赢的阳光大道必将越走越宽。

“智者追求善良与和平，愚者才醉心争吵和战争。”在亚信第五次峰会上的讲话中，习近平主席引用诗人鲁达基的诗句，可谓意蕴深远。只有合作共赢才能办大事、办好事、办长久之事，用好这把“金钥匙”，才能有效解决中美经贸问题，才能为各国共同繁荣发展开启更加光明的未来。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 02 版）

(责编：黄晓蔓(实习生)、燕勐)