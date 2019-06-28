推进务实合作  实现互利共赢(风从东方来——国际人士谈一带一路合作)

2019年4月26日，中国水电捐建的下凯富峡技能培训学校的学员（左一）正在中国教师的指导下学习如何使用工程测量仪器。

本报记者 万 宇摄

2019年4月7日，在莫桑比克加扎省首府赛赛市的中铁二十局中非农业合作项目稻田里，收割机正在收割稻谷。

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充分发挥一带一路合作中的媒体作用

（尼日利亚）奥卢塞贡·阿德尼伊

与中国建立互利共赢的伙伴关系成为非洲各国共识。“一带一路”新闻合作联盟可以充当“催化剂”，充分发挥“一带一路”合作中的媒体作用，增进不同国家民众间的相识相交。

不久前，我与来自20多个国家的媒体人共同出席在北京举行的“一带一路”新闻合作联盟首届理事会会议。这是第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间的重要活动，我为能参加这一盛会深感荣幸。

借助共建“一带一路”平台，中非将更好实现互利共赢。非洲开发银行行长阿德西纳最近表示，用好共建“一带一路”，首先要学习借鉴中国的发展经验。中国成功让7亿多人摆脱贫困，经济社会发展取得长足进步。这些经验对于非洲尤为重要。尼日利亚前经济合作部长奥康乔·伊维拉认为，中国在基础设施方面的投资有助于释放非洲大陆的潜力，“非洲终将会走出自己的道路，走向更可持续发展的未来”。与中国建立互利共赢的伙伴关系，成为非洲各国共识。

我完全赞同共建“一带一路”的理念。非洲谋求发展与繁荣，基础设施建设是重要条件。同时，不能忽视教育和卫生领域的投入。这是包括中国在内的一些国家从贫困和不发达走向繁荣的必经之路。据估计，非洲65%的人口年龄低于35岁。遗憾的是，对于非洲青年在教育和健康方面不断增长的需求，一些非洲国家还缺乏长期规划和有效措施。约鲁巴人的谚语说：“如果不培养自己的孩子，你的家业将被葬送。”非洲国家需要借鉴中国经验，高度重视教育问题，加大教育投入。

我对《习近平谈“一带一路”》一书中的精彩表述印象深刻。习近平主席指出：“我们应该推动不同文明相互尊重、和谐共处，让文明交流互鉴成为增进各国人民友谊的桥梁、推动人类社会进步的动力、维护世界和平的纽带。”“我们要为当代人着想，还要为子孙后代负责。”我认为，应该学习这种前瞻性思维和勇于担当的态度。

我想起“一带一路”新闻合作联盟首届理事会会议达成的共识。对于共建“一带一路”沿线国家，我们需要采用新的对话和叙述方式，进一步增进彼此间了解，寻求更多共同点，同时探索与中国共享繁荣前景。“一带一路”新闻合作联盟拥有独特的媒体互动协作的机会，可以充当“催化剂”，充分发挥“一带一路”合作中的媒体作用，增进不同国家民众间的相识相交。

（作者为“一带一路”新闻合作联盟理事单位尼日利亚《今日报》编委会主席，本报驻南非记者万宇采访整理）

共建一带一路让马里搭上发展快车

（马里）玛施·萨玛克

中国提出的“一带一路”倡议，是独一无二的世界创举。中国同时提出共商共建共享的原则。中国和非洲彼此信赖，非洲国家对共建“一带一路”的热情是发自内心的。抓住共建“一带一路”这个黄金机遇，马里就获得了打开可持续发展之门的钥匙。

马里自1960年独立至今，一直与中国保持着富有成效的伙伴关系，合作成果不胜枚举。近年来，共建“一带一路”推动两国各领域合作提速，一些重点项目充分带动了当地经济社会发展，比如马里国家光纤骨干网络、职业技术培训中心等项目。

过去20年来，马里首都巴马科的人口急剧增加，交通拥堵状况愈发严重。中国政府援建的第三大桥横跨尼日尔河，极大缓解了两岸的交通压力，居民出行更加方便。在大桥建设过程中，中国企业带来了创新技术并培训了一大批当地工人，使马里的公共工程水平得到提高。

中方援建的巴马科大学卡巴拉校区大幅提升了学校的硬件水平，让校园焕发了活力。新校区的孔子学院里，马里民众有机会学习汉语，接触中国音乐、舞蹈和武术，彼此相识相知的渠道越来越广。

中国在巴马科援建的马里医院最受当地民众欢迎。中国医疗队用优秀的业务能力为马里全国百姓，特别是400万巴马科市民提供了良好的医疗护理服务。很多民众从全国各地赶来，希望得到中国医生的诊疗。在与中国医疗队的合作中，马里当地医护人员的专业水平也不断提高。

中国提出的“一带一路”倡议，是独一无二的世界创举。中国同时提出共商共建共享的原则。这一理念与马里谚语“拍手需要两只手”的内涵相呼应，强调汇聚在一起的人越多，就会越强大、越快乐。“一带一路”倡议契合各国人民发展愿望和理念，赢得了非洲国家的大力支持。

中国和非洲彼此信赖，非洲国家对共建“一带一路”的热情是发自内心的。在历经半个多世纪风雨同舟、携手共进的道路上，中非合作领域全面开花结果。共建“一带一路”将进一步深化中非互利合作，推动非洲大陆更好地融入全球化进程。从第二届“一带一路”国际合作高峰论坛的成果清单中看出，中国一直在以实际行动支持非洲实现发展目标。

我们非常欣赏中国在对非合作中秉持“授人以鱼不如授人以渔”的理念，这是真正在帮助非洲提升自主发展能力。马里不应该错过中国发展的快车。抓住共建“一带一路”这个黄金机遇，马里就获得了打开可持续发展之门的钥匙。

“患难见真情”不断丰富着中非友谊。我还记得，2014年埃博拉疫情在西非多国蔓延时，中国迅速分批派来近500名医护人员组成的医疗队，帮助西非国家抗击埃博拉。中国的援助赢得了当地居民的高度赞赏。这再次证明，中国提出的构建人类命运共同体理念绝不是一个口号，而是以一个个具体行动实现共同发展，让我们一起过上好日子。

（作者为马里巴马科社会科学与管理大学副校长，本报驻南非记者万宇书面采访整理）

为共建一带一路做好金融服务

（南非）奎库·贝杜—阿多

共建“一带一路”在促进中国与南非贸易和投资增长的同时，也为非洲国家经济增长注入新能量。渣打银行看好共建“一带一路”的发展潜力，很早就成立共建“一带一路”工作小组等专门机构，以便更好地支持共建“一带一路”。

共建“一带一路”是中国发起的一项旨在加强全球贸易联系的倡议。它是当今世界具有长远战略眼光且影响深远的倡议，在促进中国与南非贸易和投资增长的同时，也为非洲国家经济增长注入新能量。

历史上，古丝绸之路连接了东方和西方的贸易路线，对欧亚大陆地区乃至非洲的文明交流发挥了重要作用。今天，中国提出的共建“一带一路”为古丝绸之路赋予了新内涵和新的生命力。

中国与非洲相距万里，却有着非常紧密的联系。过去20年来，中非贸易蓬勃发展。中国海关发布的数据显示，中非贸易额在不到10年的时间里增长了10倍，增速之快令世界惊叹。非洲市场潜力巨大。中国为非洲提供的大量资金和货物，满足了非洲发展的需求。

中国向非洲许多国家提供了财政、科技等各方面的支持，帮助他们建设基础设施，改善当地民众的生活环境。2018年9月，在中非合作论坛北京峰会上，习近平主席宣布：中国愿以打造新时代更加紧密的中非命运共同体为指引，在推进中非“十大合作计划”基础上，同非洲国家密切配合，未来3年和今后一段时间重点实施“八大行动”。这意味着将会有更多中国企业到非洲参与建设发展。据渣打银行预测，到2030年，中非货物贸易总额有望达到1.7万亿美元。

渣打银行在全球有近70%的网点与共建“一带一路”路线重合，共建“一带一路”为渣打银行提供了难得的发展机遇。渣打银行很早就把参与共建“一带一路”作为集团发展的重要方向，并成立共建“一带一路”工作小组等专门机构，以便更好地支持共建“一带一路”。

非洲是共建“一带一路”的历史和自然延伸，是重要参与方，也是全球银行市场增长速度第二快、盈利性第二大的地区。我们在非洲有着深厚的业务根基，对当地的法律法规、政治环境以及风俗文化等有着深入理解，能为中国企业在共建“一带一路”沿线非洲国家的投资提供专业咨询和金融服务。

今年，渣打银行和浦发银行在上海签署了《“一带一路”战略合作备忘录》。双方将在共建“一带一路”框架下加强合作，通过银团、联合债券承销、贸易融资、全球现金管理及金融市场等业务合作来共同发展，推动人民币国际化，共同支持“一带一路”建设项目。

渣打银行看好共建“一带一路”的发展潜力，愿为参与共建“一带一路”的各国企业做好金融服务。

（作者为南非渣打银行首席执行官，本报驻南非记者李滢嫣采访整理）

共建一带一路为中非关系全面发展注入新活力

（利比里亚）约瑟夫斯·摩西·格雷

共建“一带一路”有利于推动南南合作的广泛开展，也有助于增进南北对话，促进南北合作的深度发展。中国在提供援助时不附加先决条件，不干涉他国内政，而是采取合理的方法实现合作共赢。中国的合作共赢外交理念得到广大非洲国家的认同。

自“一带一路”倡议提出以来，从勾画蓝图到发布路线图，从理念到具体项目，国际社会始终给予高度关注。

作为体现中国智慧的国际合作理念，“一带一路”倡议立足于中国悠久的文化传统，深度融入世界经济体系，恪守《联合国宪章》的宗旨和原则，为新时期各国合作共赢带来了中国方案。该倡议强调各国平等参与、包容普惠，主张各国携手应对世界经济面临的挑战，开创发展新机遇，共同朝着构建人类命运共同体方向迈进。

共建“一带一路”坚持平等互利、相互尊重的基本国际关系准则，聚焦各国发展实际与现实需要，着力于对接各国发展战略，赢得了越来越多国家的认可和赞誉，也给相关国家带来了实实在在的利益。对参与共建“一带一路”的发展中国家来说，这是实现自身工业化、现代化的重要历史机遇。共建“一带一路”有利于推动南南合作的广泛开展，也有助于增进南北对话，促进南北合作的深度发展。

共建“一带一路”为中非关系全面发展注入新的动力。中国在提供援助时不附加先决条件，不干涉他国内政，而是采取合理的方法实现合作共赢。中国的合作共赢外交理念得到广大非洲国家的认同。长期以来，中国在力所能及的范围内为绝大多数非洲国家的经济发展提供了大量支持。仅就利比里亚来说，中国就为利的经济社会发展作出了重要贡献，中方向利比里亚提供的数百个援助项目涵盖了基础设施、医疗、教育、安全等各领域。

基于利比里亚目前的经济状况及其与其他国家之间的发展差距，利政府需要密切关注中国的创新领域、工业化进程及合作共赢的外交政策，积极主动地抓住共建“一带一路”带来的发展机遇。利比里亚要实现经济大幅增长，首先需要解决阻碍发展进程的政治与社会经济问题。

事实上，如果所有国家都能参与到共建“一带一路”及构建人类命运共同体的进程中来，并在工业化及创新领域实现共同发展，世界秩序将有望得到重塑。为了世界的和平与稳定，我们要高度重视发达国家与发展中国家的不平衡问题。因此，我们需要推行积极、强有力的发展政策。如果非洲领导人能高度重视经济独立，采用适合非洲自己的发展模式，减轻对援助的依赖，将发展重心放在建设大型项目及构建人类命运共同体上，非洲将有望解决贫困、战争和文化冲突等一系列问题。

和平与发展是时代的主旋律。“人类社会是一个相互依存的命运共同体”已成各界共识。当前，各国相互依存、休戚与共，我们需要继承和弘扬《联合国宪章》的宗旨和原则，构建以合作共赢为核心的新型国际关系，共同打造人类命运共同体。

（作者为利比里亚大学易卜拉欣国际问题研究所副教授、利比里亚前外交部部长助理，本报记者暨佩娟书面采访整理）

南部非洲国家愿积极参与共建一带一路

（津巴布韦）菲利斯·约翰逊

共建“一带一路”不仅可以促进非洲各国间的互联互通，也将促进亚非欧大陆的互联互通。非洲希望拥有推动创新的工具和技能，将其丰富的农业和矿产资源转化成推动国家经济和民生发展的巨大动力。积极参与共建“一带一路”，将让这些期望更快变成现实。

中国与南部非洲的经贸联系古已有之。1000多年前，借助海上丝绸之路，来自中国的船舶满载着陶瓷、丝绸等产品来到非洲。今天，共建“一带一路”极大地丰富了千年海上丝路的内涵。在共建“一带一路”的推动下，莫桑比克的多个港口焕发生机，实现了跨越式发展。津巴布韦的诸多智库正进一步研究这一倡议，希望继续挖掘共建“一带一路”带给南部非洲的发展潜力。

推动南部非洲区域一体化一直是南部非洲发展共同体（简称“南共体”）的合作重心。非洲整体基础设施缺乏，很多公路和铁路需要跨越多条国与国之间的边界。如今，莫桑比克、安哥拉、纳米比亚和南非的港口正在实现海上联通，公路、铁路的互联互通也在努力推进。毫无疑问，共建“一带一路”不仅可以促进非洲各国间的互联互通，也将促进亚非欧大陆的互联互通。

自“一带一路”倡议提出以来，中国政府和企业帮助津巴布韦完成了机场扩建、水电站扩机等基础设施项目。南部非洲电力联盟还与中国国家电网公司建立了良好的合作关系。我们欢迎中国电力企业前来南部非洲国家的电力建设市场进行投标。这些合作有助于南部非洲国家应对在交通和能源领域的关键性挑战。

实现产业增长和基础设施发展对南部非洲国家十分重要。南共体16个国家正在共同规划发展目标，希望与中国密切合作，愿积极参与共建“一带一路”，实现发展战略对接。

非洲国家人民期待拥有清洁、繁荣和幸福的生活，希望享受到平等的医疗、教育和商业机会，让国家之间保持安全、公平以及繁荣的贸易往来。中国愿意通过共商共建共享原则支持非洲国家实现这些愿望，前景令人十分振奋。

非洲大陆自由贸易区谈判始于2015年6月。今年5月30日，非洲大陆自贸区协议正式生效。目前，已有52个非盟成员签署协议。如果非盟55个成员最终全部签署协议，将形成一个覆盖12亿人口、经济总量达2.5万亿美元的自贸区，这将为非洲经济发展创造重要的发展机遇。建设非洲大陆自贸区需要良好的基础设施支撑。因此，共建“一带一路”在非洲广受欢迎。

从亚欧大陆到非洲、美洲、大洋洲，共建“一带一路”为世界经济增长开辟了新空间，正成为一条共同的机遇之路、繁荣之路。非洲希望拥有推动创新的工具和技能，将其丰富的农业和矿产资源转化成推动国家经济和民生发展的巨大动力。积极参与共建“一带一路”，将让这些期望更快变成现实。

（作者为津巴布韦南部非洲研究与文献中心创始人，本报驻南非记者万宇书面采访整理）

制图：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 16 版）

(责编：冯粒、袁勃)