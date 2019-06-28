第七届东盟地区论坛维和专家会举办

本报青岛6月27日电 （记者李龙伊）27日，第七届东盟地区论坛维和专家会在山东省青岛市举办。本次会议由中国国防部维和事务中心与柬埔寨国家维和部队与扫雷及爆炸物清除中心联合主办，东盟地区论坛27个成员及联合国的100余名代表与会。

本次会议主题为“加强地区维和务实合作，提高联合国维和行动效能”，设4个分议题：一是改进联合国维和行动任务授权；二是加强维和能力建设，包括部署前训练和快速部署；三是加强联合国维和人员安全防护以更好遂行保护平民任务；四是提升联合国维和行动伙伴关系。

据了解，维和专家会是东盟地区论坛机制重要议题之一。东盟地区论坛成员维和出兵总和占联合国维和总兵力的31%，出资总额占联合国维和摊款的67%，已成为促进世界和平与发展不可忽视的重要力量。

与会的国防部维和事务中心相关负责人表示，中国军队愿与东盟地区论坛各成员一道，深化在维和领域的务实合作，共同为维护世界和平作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 10 版）

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