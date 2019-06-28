中国国家电网在菲“光明乡村”项目正式竣工移交

据新华社马尼拉6月27日电 （记者郑昕、夏鹏）中国国家电网公司在菲律宾发起的“光明乡村”扶贫通电项目27日正式竣工并移交给当地电力部门，为菲北部一座偏远乡村的千余名居民带来了光明、希望和更好的生活条件。

“光明乡村”项目此次选址于菲律宾吕宋岛三描礼示省圣马塞利诺市的巴利瓦特村，当地由于经济落后、交通不便等原因一直没有通电，居民不得不前往数十公里外的镇上使用电力设备。

该项目在今年1月奠基，经过4个月的建设后于5月底基本完成，此后经过了一个多月的试运行。在27日举行的竣工仪式上，中国国家电网公司正式将发电站所有权交予三描礼示省第二电力合作社。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 03 版）

(责编：冯粒、袁勃)