中央广播电视总台在日本主流媒体推出系列节目

本报大阪6月27日电 （记者刘军国、徐伟）在习近平主席出席二十国集团（G20）领导人第十四次峰会之际，中央广播电视总台精心策划的系列节目在日本电视台NTV、每日放送电视台、吉本兴业“大阪频道”、“Buzz Video”等日本主流媒体集中推出。
其中，中央广播电视总台与日本历史最悠久的民营电视机构日本电视台NTV联合制作的G20特别节目《中日知多少》6月27日在其全国卫星频道首播。在时长1小时的特别节目中，全面介绍了为此次G20大阪峰会特制的《平“语”近人——习近平喜欢的典故》日语版、《北京自拍日记》《超带感走起》等原创日语视频节目。这也是日本主流电视媒体首次向日本民众推介《平“语”近人——习近平喜欢的典故》。
与此同时，中央广播电视总台与日本TBS电视台大阪联播机构“每日放送（MBS）”合作推出两期特别节目，展示主流媒体在促进中日文化交流、增进两国人民相互理解中发挥的积极作用。《北京自拍日记》同步登陆日本最大电视节目制作公司吉本兴业旗下的“大阪频道”有线电视和移动端平台。日本主流资讯类短视频平台“Buzz Video”首次重点推介3集原创短视频《G20看点》《大阪印象》《G20热点播报》，成为当地受众关注的一大热点。
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