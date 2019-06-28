又踏层峰望眼开，奋进中非新时代

“希望中非双方以此次协调人会议为新的契机，秉持共商共建共享原则，加强沟通对接，深化团结合作，扎实推进论坛北京峰会成果落实和中非共建‘一带一路’，不断增进中非26亿人民福祉，为构建更加紧密的中非命运共同体而不懈努力。”在6月25日中非合作论坛北京峰会成果落实协调人会议上，国家主席习近平发来的贺信引发与会非方代表强烈共鸣。代表们纷纷表示，贺信体现了中国人民和习主席本人对非洲国家和人民的深厚情谊，为新时代中非关系胜利前行指明了方向。

去年9月举行的中非合作论坛北京峰会在中非关系史上树立了一座新的丰碑。习近平主席把握时代脉搏，亲手擘画蓝图，同非方领导人一致决定实施以“八大行动”为核心的中非合作新举措，构建更加紧密的中非命运共同体。几个月来，中非关系持续高位运行，战略互信更加深厚，利益融合更加紧密，团结协作更加默契。中非高层交往密切，中方17位党和国家领导人访问非洲。中非共建“一带一路”加速推进，40个非洲国家和非盟委员会同中方签署“一带一路”合作文件。中非共同制定“八大行动”国别落实方案，未来3年将实施880多个合作项目。峰会成果落实呈现出“早见效、高标准、惠民生”等特点，赢得了非洲国家的高度认可与欢迎。

乘着峰会成果顺利实施的东风，中非双方共同倡议召开了此次协调人会议，全面贯彻中非领导人战略共识，深入对接峰会成果落实工作。习近平主席不仅向会议发来贺信，还亲切会见了他的老朋友、作为特邀嘉宾出席会议开幕式的乌干达总统穆塞韦尼。王岐山副主席，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪和国务委员兼外交部长王毅分别出席了会议重要活动。论坛54个非方成员悉数派出高级别代表团与会，包括25位外长、80多位部级官员、近400位代表。在两天多时间里，中非双方密集举行40余场双多边活动。

会议求真务实，取得丰硕成果。双方签署130多项合作协议，审议通过《联合声明》，对峰会成果落实进展给予高度评价，并就下阶段合作思路达成重要共识，即“坚持构建命运共同体的根本方向，坚持中非共建‘一带一路’的发展路径，坚持捍卫多边主义的公正立场，坚持平等开放的合作精神”，决心以更高水平发展、更高质量合作造福中非人民。

会议凝聚共识，发出时代强音。对于沉渣泛起的单边主义、保护主义和霸凌行径，中非双方旗帜鲜明地发出一致声音，共同维护多边主义和自由贸易，反对单边主义和保护主义，维护以联合国为核心的国际体系。对于中非合作的恶意抹黑和蓄意破坏，中非双方义正词严，意志坚定，向全世界表明中非合作共赢、共同发展的步伐不可阻挡，任何势力都无法撼动中非团结合作的决心。

会议反响热烈，各方好评如潮。穆塞韦尼总统深有感触地说，我们不会忘记是中国帮助非洲国家摆脱了殖民统治的屈辱，走上了国家发展的道路。习近平主席提出的“八大行动”契合非洲发展需要，非洲国家愿同中方在合作共赢的道路上携手前行。中非合作论坛非方共同主席国塞内加尔外长阿马杜·巴表示，高度赞赏中方积极推进峰会成果落实，非方愿同中方增进团结互信，推动非中合作迈上新台阶。

不少非方代表表示，世界上关于非洲议题的会议很多，提出的对非合作举措也很多，但真正落地的并不多。中非合作论坛务实高效，此次协调人会议是中方真抓实干、重信守诺的充分体现，也是中方真心实意帮助非洲发展的生动写照。

不畏浮云遮望眼，守得云开见月明。在世界大变局中，最具代表性的就是中国、非洲国家等发展中国家群体性崛起。中非双方团结合作没有完成时，只有进行时。在习近平主席和非方领导人引领下，中非关系还将在新时代大踏步前进，为推动构建人类命运共同体作出新的历史性贡献。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 03 版）

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