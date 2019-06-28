莫桑比克总统纽西会见许其亮

新华社马普托6月27日电 （记者聂祖国）莫桑比克总统纽西26日在马普托会见了到访的中央军委副主席许其亮。

许其亮首先转达了习近平主席对纽西的亲切问候和良好祝愿。纽西表示感谢并请转达对习近平主席的诚挚问候和美好祝愿。

纽西说，莫中两国是患难与共的朋友和兄弟，两国关系具有战略意义。今年4月，我与习近平主席就进一步发展莫中关系达成广泛共识。莫方感谢中方长期以来提供的支持和帮助，愿同中方加强“一带一路”框架下的合作。莫方高度重视莫中两国军事合作，对近年来两军关系发展感到满意，希望双方共同努力，推动各领域合作取得新的发展。

许其亮说，中莫是彼此信赖、久经考验的好朋友、真朋友，“同志加兄弟”的传统友谊历久弥坚。在两国元首共同引领下，双边政治互信不断增强，经贸和产能合作前景广阔，“一带一路”共建成果可期，世代友好已成为中莫人民共识。近年来，两军关系稳步发展，各领域合作成效显著。中方愿与莫方一道，继续密切友好交往和互利合作，不断推动两军关系向前发展，为两国全面战略合作伙伴关系增添新内涵，打造更加紧密的命运共同体。

访问期间，许其亮与莫国防部长姆图穆克举行正式会谈，并检阅莫三军仪仗队。

驻莫桑比克大使苏健等参加会见会谈。

《 人民日报 》（ 2019年06月28日 03 版）

(责编：冯粒、袁勃)